Nesrin Cavadzade'nin Set Çalışanlarına Kök Söktürdüğü İddiası Dikkat Çekti!

Daha önce Yasak Elma, Üç Kuruş, Şahane Hayatım gibi birçok yapımla kamera karşısına geçen Cavadzade son olarak Sandık Kokusu dizisiyle beğeni toplamıştı. Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizide 'Ayça' karakterine hayat vermişti.

Dizideki performansıyla sıkça dikkat çeken Nesrin Cavadzade oyunculuğunun yanı sıra sette geçirdiği kaza ve rol arkadaşı Pamir Pekin'le olan aşkı ve ayrılığıyla manşetlere taşınmıştı.