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Nesrin Cavadzade'nin Set Çalışanlarına Kök Söktürdüğü İddiası Dikkat Çekti!

Nesrin Cavadzade'nin Set Çalışanlarına Kök Söktürdüğü İddiası Dikkat Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.04.2025 - 13:51

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade son olarak Sandık Kokusu dizisiyle ekranlara gelmişti. Ünlü oyuncu bu sefer hakkıdaki çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi. Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programına konuk oldu. Üstandağ, canlı yayında Nesrin Cavadzade'nin set çalışanlarına kök söktürdüğüne yönelik iddiaları anlattı.

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Nesrin Cavadzade oyunculuğu, açıklamaları ve güzelliğiyle sıkça sosyal medyanın gündeminde yer alan ünlülerimizden biri haline geldi.

Nesrin Cavadzade oyunculuğu, açıklamaları ve güzelliğiyle sıkça sosyal medyanın gündeminde yer alan ünlülerimizden biri haline geldi.

Daha önce Yasak Elma, Üç Kuruş, Şahane Hayatım gibi birçok yapımla kamera karşısına geçen Cavadzade son olarak Sandık Kokusu dizisiyle beğeni toplamıştı. Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizide 'Ayça' karakterine hayat vermişti. 

Dizideki performansıyla sıkça dikkat çeken Nesrin Cavadzade oyunculuğunun yanı sıra sette geçirdiği kaza ve rol arkadaşı Pamir Pekin'le olan aşkı ve ayrılığıyla manşetlere taşınmıştı.

Bugün Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ise ünlü oyuncuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bugün Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ise ünlü oyuncuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıl 'Kaprisleri  bıktırdı!' başlığıyla Nesrin Cavadzade hakkında bir yazı yazan Üstündağ 'Son reklam çekimi sırasında yaşananlar, iplerin kopmasına neden oldu. Styling ve mood konusunda yapılan hazırlıkları beğenmeyen Nesrin Cavadzade, hiçbir kıyafeti uygun bulmadı ve memnuniyetsizliğini dile getirdi. Çekim ekibi ve marka yetkilileriyle yaşanan bu anlaşmazlık, markanın sabrını taşırdı. Bu olayın ardından marka, Cavadzade ile çalışmama kararı aldı.' ifadelerini kullanmıştı. 

Sandık Kokusu setindeki yaşananlara da değinen Üstündağ, Nesrin Cavadzade'nin set çalışanlarına kök söktürdüğünü iddia etti.

Mustafa Üstündağ'ın açıklamasını da buradan görebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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