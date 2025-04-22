Nesrin Cavadzade'nin Set Çalışanlarına Kök Söktürdüğü İddiası Dikkat Çekti!
Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade son olarak Sandık Kokusu dizisiyle ekranlara gelmişti. Ünlü oyuncu bu sefer hakkıdaki çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi. Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programına konuk oldu. Üstandağ, canlı yayında Nesrin Cavadzade'nin set çalışanlarına kök söktürdüğüne yönelik iddiaları anlattı.
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Nesrin Cavadzade oyunculuğu, açıklamaları ve güzelliğiyle sıkça sosyal medyanın gündeminde yer alan ünlülerimizden biri haline geldi.
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Bugün Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ise ünlü oyuncuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mustafa Üstündağ'ın açıklamasını da buradan görebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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