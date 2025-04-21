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Çok Değişmiş: İşte Benim Stilim'in Yeni Yarışmacısı Su Çifti 2012'de Bugün Ne Giysem'e de Katılmış!

Çok Değişmiş: İşte Benim Stilim'in Yeni Yarışmacısı Su Çifti 2012'de Bugün Ne Giysem'e de Katılmış!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
21.04.2025 - 14:57

Bir dönemin ikonik yarışma programlarından biri olan İşte Benim Stilim yeniden izleyicisiyle buluştu. Yıllar sonra tüm heyecanı ve kaosuyla ekranlara dönen moda yarışmacısı sıkça sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Bugün 4. haftaya başlayan yarışmaya Su Çiftçi dahil oldu. 

Elenen yarışmacının yerine gelen Su Çiftçi'nin bundan yıllar önce Bugün Ne Giysem yarışmasına da katıldığı ortaya çıktı. Yarışmacının değişimi ise görenleri şoke etti.

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Türk televizyon tarihine damgasını vuran İşte Benim Stilim ekranların en popüler moda yarışması oldu.

Türk televizyon tarihine damgasını vuran İşte Benim Stilim ekranların en popüler moda yarışması oldu.

Son olarak 2017 yılında karşımıza çıkan ve Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğunda oturduğu program uzun zaman sonra yeniden ekranlara döndü. 

Sunuculuğunu yine Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyelerinin ise Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer olduğu İşte Benim Stilim'de 3. haftada elen isim Rukiye oldu.

Haftanın en düşük puanlarını toplayan Rukiye yarışmaya veda ederken, 4. haftada yarışmaya dahil olan isim Su Çiftçi oldu.

Haftanın en düşük puanlarını toplayan Rukiye yarışmaya veda ederken, 4. haftada yarışmaya dahil olan isim Su Çiftçi oldu.

Gelir gelmez tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Su Çiftçi rakiplerinden de yüksek puanlar toplamayı başardı. Jüri üyeleriyle sohbet eden Çiftçi'nin Ivana Sert'e 'Beni tanıdınız mı?' diye sorması üzerine seyirci de hayli meraklandı.

İşte Benim Stilim'in yeni yarışmacısı Su Çiftçi'nin 2012 yılında yine jüri üyelerinden birinin Ivana olduğu Bugün Ne Giysem yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

İşte Benim Stilim'in yeni yarışmacısı Su Çiftçi'nin 2012 yılında yine jüri üyelerinden birinin Ivana olduğu Bugün Ne Giysem yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

O dönem 22 yaşında olan Su Çiftçi'nin değişimi ise görenleri adeta şoke etti. 

Peki siz bu değişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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