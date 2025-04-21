Çok Değişmiş: İşte Benim Stilim'in Yeni Yarışmacısı Su Çifti 2012'de Bugün Ne Giysem'e de Katılmış!

Bir dönemin ikonik yarışma programlarından biri olan İşte Benim Stilim yeniden izleyicisiyle buluştu. Yıllar sonra tüm heyecanı ve kaosuyla ekranlara dönen moda yarışmacısı sıkça sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Bugün 4. haftaya başlayan yarışmaya Su Çiftçi dahil oldu.

Elenen yarışmacının yerine gelen Su Çiftçi'nin bundan yıllar önce Bugün Ne Giysem yarışmasına da katıldığı ortaya çıktı. Yarışmacının değişimi ise görenleri şoke etti.