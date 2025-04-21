Oyuncu Kadrosu Büyüyor: Çift Kişilik Oda Dizisine Yeni Bir İsim Daha Katıldı!

Yakında NOW ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Çift Kişilik Oda dizisi şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda. Geçtiğimiz günlerde, Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrollerinde yer aldığı dizinin ilk tanıtımı yayınlanmıştı. Tüm dikkatleri üzerine çeken uyarlama dizisinin kadrosu da büyümeye devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş