Oyuncu Kadrosu Büyüyor: Çift Kişilik Oda Dizisine Yeni Bir İsim Daha Katıldı!
Yakında NOW ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Çift Kişilik Oda dizisi şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda. Geçtiğimiz günlerde, Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrollerinde yer aldığı dizinin ilk tanıtımı yayınlanmıştı. Tüm dikkatleri üzerine çeken uyarlama dizisinin kadrosu da büyümeye devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son günlerin en merak edilen yapımlarından biri Çift Kişilik Oda dizisi oldu.
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Geçtiğimiz günlerde tanıtımıyla sosyal medyaya damgasını vuran Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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