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Oyuncu Kadrosu Büyüyor: Çift Kişilik Oda Dizisine Yeni Bir İsim Daha Katıldı!

Oyuncu Kadrosu Büyüyor: Çift Kişilik Oda Dizisine Yeni Bir İsim Daha Katıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
21.04.2025 - 11:00

Yakında NOW ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Çift Kişilik Oda dizisi şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda. Geçtiğimiz günlerde, Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrollerinde yer aldığı dizinin ilk tanıtımı yayınlanmıştı. Tüm dikkatleri üzerine çeken uyarlama dizisinin kadrosu da büyümeye devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Son günlerin en merak edilen yapımlarından biri Çift Kişilik Oda dizisi oldu.

Son günlerin en merak edilen yapımlarından biri Çift Kişilik Oda dizisi oldu.

Başta adıyla bir hayli merak uyandıran yeni dizi NOW ekranlarının son projesi olarak karşımıza çıkacak. Popüler Güney Kore yapımlarından ‘King The Land’dan uyarlanan Çift Kişilik Oda'nın başrollerinde de Ulaş Tuna Astepe (Kaan) ve Devrim Özkan (Nilüfer) ikilisini izleyeceğiz.

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği yönetmen koltuğunda da Yusuf Pirhasan’ın oturduğu romantik komedi türündeki dizi mayıs ayında yayın hayatına başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde tanıtımıyla sosyal medyaya damgasını vuran Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde tanıtımıyla sosyal medyaya damgasını vuran Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Batuhan Ekşi Çift Kişilik Oda dizisine dahil olan son isim oldu. Ünlü oyuncu merakla beklenen dizide 'avukat Teoman' karakterini canlandıracak.

Geçtiğimiz günlerde de diziye Eslem Akar, Onur Büyüktopçu, Ayşe Tunaboylu, Serkan Tınmaz ve Levent Ülgen dahil olmuştu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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