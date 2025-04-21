Yasak Elma, Arka Sokaklar..: Elif Kırav'ı Bıçaklayarak Öldüren Sevil Akdağ'ın Rol Aldığı Dizi Sahneleri!
Oyuncu Sevil Akdağ tartışma yaşadığı fenomen olan arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Yakın arkadaşını defalarca kez bıçaklayan Akdağ tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç bir cinayet işleyen Sevil Akdağ'ın Yasak Elma, Arka Sokaklar, Kardeşlerim, Tutunamayanlar gibi birçok dizide figüranlık yaptığı biliniyordu. Akdağ'ın rol aldığı sahneleri de sizler için derledik...
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Oyuncu Sevil Akdağ, sosyal medya fenomeni olan yakın arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak hayattan kopardı.
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Katledilen Elif Kırav'ın yakın arkadaşı Bade Taş'ın "Anlamadığımız bir şekilde içten içe Elif'e takıktı. Ne zaman alkol veya başka bir madde kullansa Elif'i arıyordu." sözleri de gündem oldu.
Yasak Elma
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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