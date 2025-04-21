Yasak Elma, Arka Sokaklar..: Elif Kırav'ı Bıçaklayarak Öldüren Sevil Akdağ'ın Rol Aldığı Dizi Sahneleri!

Dizi ve film oyuncusu olan Sevil Akdağ bu zamana kadar birçok yapımda figüran olarak ekranlarımıza geldi. Yasak Elma, Arka Sokaklar, Emanet, Kardeşlerim gibi pek çok diziyle karşımıza çıkan Akdağ'ın yer aldığı sahneleri de sizler için derledik...