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Yasak Elma, Arka Sokaklar..: Elif Kırav'ı Bıçaklayarak Öldüren Sevil Akdağ'ın Rol Aldığı Dizi Sahneleri!

Yasak Elma, Arka Sokaklar..: Elif Kırav'ı Bıçaklayarak Öldüren Sevil Akdağ'ın Rol Aldığı Dizi Sahneleri!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
21.04.2025 - 12:57

Oyuncu Sevil Akdağ tartışma yaşadığı fenomen olan arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Yakın arkadaşını defalarca kez bıçaklayan Akdağ tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç bir cinayet işleyen Sevil Akdağ'ın Yasak Elma, Arka SokaklarKardeşlerim, Tutunamayanlar gibi birçok dizide figüranlık yaptığı biliniyordu. Akdağ'ın rol aldığı sahneleri de sizler için derledik...

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Oyuncu Sevil Akdağ, sosyal medya fenomeni olan yakın arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak hayattan kopardı.

Oyuncu Sevil Akdağ, sosyal medya fenomeni olan yakın arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak hayattan kopardı.

Geçtiğimiz günlerde Fatih'e bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşanan korkunç olay gündeme damgasını vurdu.

Arkadaşını onlarca kez bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan Akdağ, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı.

Kavganın sebepsiz yere çıktığını belirten Sevil Akdağ'ın olay anında çok alkollü olduğunu, yaşananları tam olarak hatırlayamadığını söylediği ortaya çıkmıştı.

Oyuncu Sevil Akdağ işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katledilen Elif Kırav'ın yakın arkadaşı Bade Taş'ın "Anlamadığımız bir şekilde içten içe Elif'e takıktı. Ne zaman alkol veya başka bir madde kullansa Elif'i arıyordu." sözleri de gündem oldu.

Katledilen Elif Kırav'ın yakın arkadaşı Bade Taş'ın "Anlamadığımız bir şekilde içten içe Elif'e takıktı. Ne zaman alkol veya başka bir madde kullansa Elif'i arıyordu." sözleri de gündem oldu.

Dizi ve film oyuncusu olan Sevil Akdağ bu zamana kadar birçok yapımda figüran olarak ekranlarımıza geldi. Yasak Elma, Arka Sokaklar, Emanet, Kardeşlerim gibi pek çok diziyle karşımıza çıkan Akdağ'ın yer aldığı sahneleri de sizler için derledik...

Yasak Elma

Arka Sokaklar

Emanet

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Kardeşlerim

Enna Kara Büyü Filmi

Tutunamayanlar

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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