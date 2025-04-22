Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç, Bayhan'a Benzetilen Dilin Döğer İçin Yaptığı Yorumla Öfkesini Kustu
Kanal D'nin neredeyse her bölümüyle yeni bir rekor kıran dizisi Uzak Şehir'in oyuncuları geçtiğimiz günlerde röportaj vermişti. Dizinin Zerrin'i Dilin Döğer'in röportaj sırasındaki tavırları ve girdiği haller sosyal medyanın diline düşmüştü. Tavırlarıyla Bayhan'a benzetilen Dilin Döğer'e destek Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç'tan geldi. Daha önce kendisine gelen yorumlara sert bir cevap veren Mine Kılıç, bu kez de Dilin Döğer'e gelen eleştirilere sert çıktı.
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Alya ve Cihan giderek yakınlaşıyor.
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Popüler dizinin oyuncuları geçtiğimiz günlerde Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde yer aldılar. Törene, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Alper Çankaya ve Dilin Döğer birlikte katıldı.
Dizinin Mine'si Mine Kılıç, Dilin Döğer'e yapılan yorumlara sert çıktı.
Mine Kılıç, Dilin Döğer'e destek çıkarken yorum yapanları fena eleştirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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