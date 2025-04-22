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Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç, Bayhan'a Benzetilen Dilin Döğer İçin Yaptığı Yorumla Öfkesini Kustu

Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç, Bayhan'a Benzetilen Dilin Döğer İçin Yaptığı Yorumla Öfkesini Kustu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.04.2025 - 19:55

Kanal D'nin neredeyse her bölümüyle yeni bir rekor kıran dizisi Uzak Şehir'in oyuncuları geçtiğimiz günlerde röportaj vermişti. Dizinin Zerrin'i Dilin Döğer'in röportaj sırasındaki tavırları ve girdiği haller sosyal medyanın diline düşmüştü. Tavırlarıyla Bayhan'a benzetilen Dilin Döğer'e destek Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç'tan geldi. Daha önce kendisine gelen yorumlara sert bir cevap veren Mine Kılıç, bu kez de Dilin Döğer'e gelen eleştirilere sert çıktı.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Alya ve Cihan giderek yakınlaşıyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Alya ve Cihan giderek yakınlaşıyor.

Her ne kadar adımı atan hep Alya olsa da dizinin son bölümünde Alya ve Cihan öyle ya da böyle sarıldı. Ancak Orta Doğu ve Balkanların en beter kayınvalidesi olmaya aday Sadakat, bu aşkın olmayacağını net bir şekilde dile getirdi. Cihan da sağ olsun ona destek verdi ne yazık ki... Neyse, her şeye rağmen bu aşk yaşanacak, biliyoruz ve bekliyoruz.

Popüler dizinin oyuncuları geçtiğimiz günlerde Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde yer aldılar. Törene, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Alper Çankaya ve Dilin Döğer birlikte katıldı.

Popüler dizinin oyuncuları geçtiğimiz günlerde Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde yer aldılar. Törene, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Alper Çankaya ve Dilin Döğer birlikte katıldı.

Ünlü oyuncuların verdiği röportaj sosyal medyada çok konuşulurken, dizinin Zerrin'i Dilin Döğer'in tavırları dikkatlerden kaçmadı. Girdiği haller gündem olan Dilin Döğer, bu tavırlarıyla şarkıcı Bayhan'a benzetildi.

Detaylar:

Dizinin Mine'si Mine Kılıç, Dilin Döğer'e yapılan yorumlara sert çıktı.

Dizinin Mine'si Mine Kılıç, Dilin Döğer'e yapılan yorumlara sert çıktı.

Instagram hesabından, Dilin Döğer'in Bayhan'a benzetildiği bir gönderiye yorum yazan Mine Kılıç, tüm bu goygoya oldukça sert çıktı. Mine Kılıç, geçtiğimiz günlerde kendi ile ilgili yapılan iddialara da sert bir tepki göstermişti.

Mine Kılıç, Dilin Döğer'e destek çıkarken yorum yapanları fena eleştirdi.

Mine Kılıç, Dilin Döğer'e destek çıkarken yorum yapanları fena eleştirdi.

Kılıç, 'Öz güveniyle, enerjisiyle, işini başarıyla yapıyor oluşunun verdiği haklı gurur ve heyecan ile sorulan soruyu cevaplayan bir kadın var burada. Siz ne gördünüz misal ve de yargıladınız? Ne yapsın istersiniz bu kız? Size ne lazım?' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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