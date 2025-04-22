Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç, Bayhan'a Benzetilen Dilin Döğer İçin Yaptığı Yorumla Öfkesini Kustu

Her ne kadar adımı atan hep Alya olsa da dizinin son bölümünde Alya ve Cihan öyle ya da böyle sarıldı. Ancak Orta Doğu ve Balkanların en beter kayınvalidesi olmaya aday Sadakat, bu aşkın olmayacağını net bir şekilde dile getirdi. Cihan da sağ olsun ona destek verdi ne yazık ki... Neyse, her şeye rağmen bu aşk yaşanacak, biliyoruz ve bekliyoruz.