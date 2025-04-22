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Kızıl Goncalar'ın Finalinden Sızan Zeynep ve Cüneyd'in Nikah Görüntüsü Sosyal Medyayı Coşturdu!

Kızıl Goncalar'ın Finalinden Sızan Zeynep ve Cüneyd'in Nikah Görüntüsü Sosyal Medyayı Coşturdu!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.04.2025 - 18:29

Kızıl Goncalar'da iki sezon süren macera gelecek hafta sona eriyor. Özellikle ilk sezonuyla izlenme rekorları kıran ve hikayesine hayran bırakan Kızıl Goncalar 46. bölümüyle final yapıyor. Zeynep'in artık reşit olmasıyla birlikte Cüneyd'le mutlu mesut bir hayat kurmasını isteyen izleyici sonunda muradına eriyor. Final bölümünden sızan nikah sahnesi bile izleyiciyi keyiflendirmeye yetti de arttı bile!

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Cüneyd ve Zeynep'in Kızıl Goncalar finalinde evlendiğine dair fotoğraf sızdı.

Cüneyd ve Zeynep'in Kızıl Goncalar finalinde evlendiğine dair fotoğraf sızdı.

46. bölümünde (önümüzdeki hafta) final yapacak diziden herkesin beklediği bir görüntü sızdı. Zeynep'in artık reşit olmasıyla birlikte Cüneyd ve Zeynep'in resmen evlenmesini isteyen izleyici, nikahtan gelen görüntüyle muradına erdi. Fotoğrafa yorum yağdı.

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Toplu nikah sitemini de görmezden gelemeyiz tabii...

Toplu nikah sitemini de görmezden gelemeyiz tabii...
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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