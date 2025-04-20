Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer'in Röportajda Girdiği Haller ve Mimikleri Şarkıcı Bayhan'a Benzetildi!
Kanal D'nin reyting rekorları kıran, başladığı günden itibaren izleyiciyi etkisi altına alan dizisi Uzak Şehir'in Zerrin Albora'sı Dilin Döğer, verdiği röportajda girdiği haller ve yaptığı mimiklerle X'in gündemine oturdu.
Kullanıcılar tarafından şarkıcı Bayhan'a benzetilen Dilin Döğer, goygoycuların radarından kurtulamadı! Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Uzak Şehir dizisinin yakaladığı ivmeyle beraber hayatımıza birçok yeni oyuncu girdi biliyorsunuz.
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Reyting rekorları kıran Uzak Şehir'de Zerrin Albora'ya hayat veriyor kendisi.
Geçtiğimiz gün, Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde Atakan Özkaya, Sahra Şaş ve Alper Çankaya ile beraber boy gösterdi Dilin Döğer.
Buyurun, önce o anları ve iki ismin yan yana getirilmiş videosunu beraber izleyelim!
Sonra da kimler o anları nasıl yorumlamış görelim! 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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