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Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer'in Röportajda Girdiği Haller ve Mimikleri Şarkıcı Bayhan'a Benzetildi!

Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer'in Röportajda Girdiği Haller ve Mimikleri Şarkıcı Bayhan'a Benzetildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.04.2025 - 17:57

Kanal D'nin reyting rekorları kıran, başladığı günden itibaren izleyiciyi etkisi altına alan dizisi Uzak Şehir'in Zerrin Albora'sı Dilin Döğer, verdiği röportajda girdiği haller ve yaptığı mimiklerle X'in gündemine oturdu. 

Kullanıcılar tarafından şarkıcı Bayhan'a benzetilen Dilin Döğer, goygoycuların radarından kurtulamadı! Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Uzak Şehir dizisinin yakaladığı ivmeyle beraber hayatımıza birçok yeni oyuncu girdi biliyorsunuz.

Uzak Şehir dizisinin yakaladığı ivmeyle beraber hayatımıza birçok yeni oyuncu girdi biliyorsunuz.

2023 senesinde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde izlediğimiz Dilin Döğer de şimdilerin oldukça dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi! 1995 doğumlu, 30 yaşındaki Dilin Döğer, Uzak Şehir dizisiyle beraber oldukça parlak bir çıkış yakalayanlardan oldu.

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir'de Zerrin Albora'ya hayat veriyor kendisi.

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir'de Zerrin Albora'ya hayat veriyor kendisi.

Dizide Ecmel ve Fidan’ın kızı, Şahin’in ise kız kardeşi Zerrin'i canlandıran Dilin Döğer, yalnızca güzelliğiyle değil, karakterinin duygusal yolculuğunu ve hırçın yapısını izleyicilere gerçekçi ve etkileyici bir şekilde sunmasıyla dikkat çekiyor. 

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise sosyal medya kullanıcılarının radarına düşen röportaj kesitindeki halleri ve mimikleri!

Geçtiğimiz gün, Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde Atakan Özkaya, Sahra Şaş ve Alper Çankaya ile beraber boy gösterdi Dilin Döğer.

Geçtiğimiz gün, Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde Atakan Özkaya, Sahra Şaş ve Alper Çankaya ile beraber boy gösterdi Dilin Döğer.

Ekibin bir kısmıyla beraber röportaj veren Dilin Döğer'in röportaj sırasında girdiği haller ve mimikler ünlü şarkıcı Bayhan'a benzetildi. @theharikaa isimli hesabın öne çıkardığı detay, X'te kısa sürede viral oldu!

Buyurun, önce o anları ve iki ismin yan yana getirilmiş videosunu beraber izleyelim!

Sonra da kimler o anları nasıl yorumlamış görelim! 😂

Sonra da kimler o anları nasıl yorumlamış görelim! 😂
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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