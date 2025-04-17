Sırra Kadem Basmıştı: Efsane Yeşilçam Filmi Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın Son Hali!
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan Gülen Gözler'de ailenin en küçük kız çocuğu Kıvırcık Hasret'e hayat veren Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı!
Sırra kadem basan oyuncunun son hali 'zalim zaman' dedirtti. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Yeşilçam denildiğinde akla gelen ilk filmlerden biri buram buram aile kokan Gülen Gözler'dir, bilen bilir!
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Lale Ilgaz, ailenin en küçük kız çocuğuydu ve sempatikliği, güzel suratıyla o dönem büyük dikkat çekmişti.
Uzun yıllardır ortalarda gözükmeyen Lale Ilgaz, yıllar sonra ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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