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Sırra Kadem Basmıştı: Efsane Yeşilçam Filmi Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın Son Hali!

Sırra Kadem Basmıştı: Efsane Yeşilçam Filmi Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın Son Hali!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.04.2025 - 22:29

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan Gülen Gözler'de ailenin en küçük kız çocuğu Kıvırcık Hasret'e hayat veren Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı!

Sırra kadem basan oyuncunun son hali 'zalim zaman' dedirtti. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Yeşilçam denildiğinde akla gelen ilk filmlerden biri buram buram aile kokan Gülen Gözler'dir, bilen bilir!

Yeşilçam denildiğinde akla gelen ilk filmlerden biri buram buram aile kokan Gülen Gözler'dir, bilen bilir!

Adile Naşit ile Münir Özkul'un başrollerinde yer aldığı Gülen Gözler'in kadrosu bir efsaneydi hatırlarsanız. 

Münir Özkul'un Yaşar Usta'ya, Adile Naşit'in Nezaket hanıma hayat verdiği filmde çiftin beş kızını da Müjde Ar, Ayşen Gruda, Itır Esen, Sevda Aktolga ve Lale Ilgaz canlandırıyordu. Filmin kadrosunda aynı zamanda Şener Şen ve Halit Akçatepe de yer alıyordu.

Lale Ilgaz, ailenin en küçük kız çocuğuydu ve sempatikliği, güzel suratıyla o dönem büyük dikkat çekmişti.

Lale Ilgaz, ailenin en küçük kız çocuğuydu ve sempatikliği, güzel suratıyla o dönem büyük dikkat çekmişti.

Hayat verdiği karakterle, Kıvırcık Hasret lakabıyla hafızalarımıza kazınan ve daha sonrasında pek çok filmde yer alacağına inanılan Lale Ilgaz, Gülen Gözler'den sonra ortadan resmen kaybolmuştu.

Uzun yıllardır ortalarda gözükmeyen Lale Ilgaz, yıllar sonra ortaya çıktı.

Uzun yıllardır ortalarda gözükmeyen Lale Ilgaz, yıllar sonra ortaya çıktı.

Son halini gören şaşırdı, geçen zamana yandı... Neden ortalardan kayboldu bilemiyoruz tabii ki ama şu anki halini görünce 'Ah zalim zaman' demeden edemedik🥺

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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