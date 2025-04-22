Final Üstüne Final Haberi: Show TV'nin Sevilen Dizilerinden Biri Daha Final Yapıyor!

Show TV'de dün akşam Deha dizisi için final kararı alındığı açıklanmıştı. Kanalın sezona iddialı başlayan bir diğer dizisi Siyah Kalp için de bir süre önce final iddiaları dolaşmaya başlamıştı. Önce 30. bölümde sezon finali yapması planlanan dizinin daha sonra 35. bölümde final yapması kararlaştırılmıştı. Tekrar final kararından dönülen ve sezon finali yapması düşünülen dizi için bir kez daha final kararı alındığı iddia edildi.

Kaynak: Kazibe