Final Üstüne Final Haberi: Show TV'nin Sevilen Dizilerinden Biri Daha Final Yapıyor!
Show TV'de dün akşam Deha dizisi için final kararı alındığı açıklanmıştı. Kanalın sezona iddialı başlayan bir diğer dizisi Siyah Kalp için de bir süre önce final iddiaları dolaşmaya başlamıştı. Önce 30. bölümde sezon finali yapması planlanan dizinin daha sonra 35. bölümde final yapması kararlaştırılmıştı. Tekrar final kararından dönülen ve sezon finali yapması düşünülen dizi için bir kez daha final kararı alındığı iddia edildi.
Kaynak: Kazibe
2024-2025 sezon finali yaklaşırken yerli diziler için birer birer final kararı alınıyor.
Show TV'den bir final kararı daha geldi. İddiaya göre, Siyah Kalp dizisi için final kararı alındı.
Siyah Kalp Ne Zaman Final Yapacak?
Önce 30. bölümde sezon finali kararı alınan dizinin daha sonra 35. bölümde final yapması netleştirilmişti. Bir kez daha karardan vazgeçilmiş ve son olarak sezon finali kararı alınmıştı. Ancak iddiaya göre dizi için son karar 34. bölümde final yapması oldu.
Dizi, 24 Nisan Perşembe 28. bölümüyle ekrana gelecek.
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