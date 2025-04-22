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Final Üstüne Final Haberi: Show TV'nin Sevilen Dizilerinden Biri Daha Final Yapıyor!

Final Üstüne Final Haberi: Show TV'nin Sevilen Dizilerinden Biri Daha Final Yapıyor!

Show tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.04.2025 - 22:59

Show TV'de dün akşam Deha dizisi için final kararı alındığı açıklanmıştı. Kanalın sezona iddialı başlayan bir diğer dizisi Siyah Kalp için de bir süre önce final iddiaları dolaşmaya başlamıştı. Önce 30. bölümde sezon finali yapması planlanan dizinin daha sonra 35. bölümde final yapması kararlaştırılmıştı. Tekrar final kararından dönülen ve sezon finali yapması düşünülen dizi için bir kez daha final kararı alındığı iddia edildi. 

Kaynak: Kazibe 

Kaynak: https://x.com/ka2ibe/status/191461144...
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2024-2025 sezon finali yaklaşırken yerli diziler için birer birer final kararı alınıyor.

2024-2025 sezon finali yaklaşırken yerli diziler için birer birer final kararı alınıyor.

Hangi dizi devam edecek, hangi dizi final yapacak diye konuşulurken final kararları birer birer netlik kazanmaya başladı. İnci Taneleri ve Piyasa dizilerinin ardından Deha'nın da final yapacağı öğrenildi.

Show TV'den bir final kararı daha geldi. İddiaya göre, Siyah Kalp dizisi için final kararı alındı.

Show TV'den bir final kararı daha geldi. İddiaya göre, Siyah Kalp dizisi için final kararı alındı.

Siyah Kalp dizisi sezona büyük umutlarla başlasa da reytinglerde istenen seviyeye ulaşılamaması sebebiyle dizinin final yapmasına karar verildi. Leyla Tanlar, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın başrollerini paylaştığı dizi için defalarca kez karar değiştirildi.

Siyah Kalp Ne Zaman Final Yapacak?

Önce 30. bölümde sezon finali kararı alınan dizinin daha sonra 35. bölümde final yapması netleştirilmişti. Bir kez daha karardan vazgeçilmiş ve son olarak sezon finali kararı alınmıştı. Ancak iddiaya göre dizi için son karar 34. bölümde final yapması oldu.

Dizi, 24 Nisan Perşembe 28. bölümüyle ekrana gelecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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