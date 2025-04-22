Yaş Farkından Dolayı Eleştirilmişlerdi: Burak Deniz'in Yazgı Coşkunlu "Kiss French" Paylaşımı Kafa Karıştırdı

ATV ekranlarında salı akşamları yayınlanan Bir Gece Masalı'nın başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz paylaşıyor. Sezon başında aradaki yaş farkından dolayı eleştirilen ikilinin şimdilerde sevgili olduğu iddia ediliyor. Her ne kadar tüm bunlar 'iddia' olarak kalsa da Burak Deniz'in Su Burcu Yazgı Coşkunlu paylaşımı sonrası kafalar epey karıştı.