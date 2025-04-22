Yaş Farkından Dolayı Eleştirilmişlerdi: Burak Deniz'in Yazgı Coşkunlu "Kiss French" Paylaşımı Kafa Karıştırdı
ATV ekranlarında salı akşamları yayınlanan Bir Gece Masalı'nın başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz paylaşıyor. Sezon başında aradaki yaş farkından dolayı eleştirilen ikilinin şimdilerde sevgili olduğu iddia ediliyor. Her ne kadar tüm bunlar 'iddia' olarak kalsa da Burak Deniz'in Su Burcu Yazgı Coşkunlu paylaşımı sonrası kafalar epey karıştı.
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Bir Gece Masalı sezona başlamadan önce başrolleri Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz arasındaki yaş farkı eleştirilmişti.
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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in sevgili olduğu iddia edildi.
Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un "Eat Turkish, Kiss French" yazılı tişörtlü fotoğrafını paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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