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Yaş Farkından Dolayı Eleştirilmişlerdi: Burak Deniz'in Yazgı Coşkunlu "Kiss French" Paylaşımı Kafa Karıştırdı

Yaş Farkından Dolayı Eleştirilmişlerdi: Burak Deniz'in Yazgı Coşkunlu "Kiss French" Paylaşımı Kafa Karıştırdı

Bir Gece Masalı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.04.2025 - 22:16

ATV ekranlarında salı akşamları yayınlanan Bir Gece Masalı'nın başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz paylaşıyor. Sezon başında aradaki yaş farkından dolayı eleştirilen ikilinin şimdilerde sevgili olduğu iddia ediliyor. Her ne kadar tüm bunlar 'iddia' olarak kalsa da Burak Deniz'in Su Burcu Yazgı Coşkunlu paylaşımı sonrası kafalar epey karıştı.

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Bir Gece Masalı sezona başlamadan önce başrolleri Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz arasındaki yaş farkı eleştirilmişti.

Bir Gece Masalı sezona başlamadan önce başrolleri Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz arasındaki yaş farkı eleştirilmişti.

Dizi başladıktan sonra ikilinin uyumu çok sevildi ve dizi yüksek reytingler almaya başladı. Salı akşamları ekrana gelen dizinin önümüzdeki sezon da devam etmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in sevgili olduğu iddia edildi.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in sevgili olduğu iddia edildi.

İkilinin sık sık birlikte paylaşım yapması, dizideki uyumları ve birbirlerine özgü dolu sözleri sebebiyle sevgili oldukları iddia edildi. İddialara yalnızca 'arkadaşız' demelerinin ardından sessizliğe gömülen ikiliden bir fotoğraf daha geldi.

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un "Eat Turkish, Kiss French" yazılı tişörtlü fotoğrafını paylaştı.

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un "Eat Turkish, Kiss French" yazılı tişörtlü fotoğrafını paylaştı.

'Türk gibi ye, Fransız gibi öpüş' yazan tişörtü paylaşmasının ardından ikiliye tekrar yorum yağdı. Dizide sık sık öpüşme sahnesinin yer almasına bir gönderme mi bilemiyoruz ama bu paylaşımdan sonra ikili arasındaki aşk dedikoduları arttı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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