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Boykot Çağrısı Sonrası Teşkilat'tan Çıkarılan Aybüke Pusat'ın Yerine Birinin Gelip Gelmeyeceği Belli Oldu

Boykot Çağrısı Sonrası Teşkilat'tan Çıkarılan Aybüke Pusat'ın Yerine Birinin Gelip Gelmeyeceği Belli Oldu

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.04.2025 - 19:47

Aybüke Pusat, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı boykot çağrısına destek vermişti. Çağrıda bulunan Pusat, başrolünde yer aldığı Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı. Sanat camiasında ve kamuoyunda tepkiyle karşılanan kararın ardından Aybüke Pusat, anlaşmış olduğu iki bölümde daha rol almıştı. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde bilinmeyen bir yere giden Neslihan'a ne olduğu merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş, Neslihan'a ne olduğunu ve yerine birinin gelip gelmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
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Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotu için çağrıda bulunmasının ardından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotu için çağrıda bulunmasının ardından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Tepki çeken kararın ardından ünlü oyuncu 2 bölüm daha çekimlere katılarak Teşkilat'ta rol aldı. Hayat verdiği Neslihan, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde gelen telefon sonrası belirsiz bir yere gitmişti. 'Teşkilat'ta Neslihan'a ne oldu?' sorusu merak edilirken, yeni bölüm öncesi soru yanıt buldu.

Birsen Altuntaş, Neslihan'ın öldüğünü ve dizide yalnızca mezarının görüneceğini açıkladı.

Birsen Altuntaş, Neslihan'ın öldüğünü ve dizide yalnızca mezarının görüneceğini açıkladı.

Dizide yarım kalan sahnelerini tamamlayan Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Neslihan'ın ölümüne dair bir detay gösterilmeyecek. Neslihan'ın yalnızca mezarını göreceğimiz dizide Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Neslihan'ın mezarı bulunacak. Ayrıca, Aybüke Pusat yerine Gülsim Ali'ye teklif gittiğine dair iddialar da gerçeği yansıtmıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye kadın başrol gelmeyecek. Neslihan'ın görevi için ekipten bir erkek oyuncu atanacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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