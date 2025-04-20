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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.04.2025 - 16:41

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Beklenen o havalar geldi!

2. Ah Evren, hüzünlü kekimiz...

2. Ah Evren, hüzünlü kekimiz...
twitter.com

3. Kankasıyla böyle olmayan var mı?

4. 😂😂😂

4. 😂😂😂
twitter.com

5. Bazı konular kimileri tarafından tartışmaya kapalı.

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6. Hiç beklemediğimiz bir anda çıktı karşımıza!

7. Günün herhangi saatinde biz 😂

7. Günün herhangi saatinde biz 😂
twitter.com

8. Tam olarak şu haldeyiz, umudumuz var...

9. Birebir yaşanan o gerginliktir!

10. Çok tanıdık bir senaryo 😂😂

10. Çok tanıdık bir senaryo 😂😂
twitter.com
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11. Evet Nursema, lütfen artık...

11. Evet Nursema, lütfen artık...
twitter.com

12. Böyle bir ekip var gerçekten...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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