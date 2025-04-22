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Serbest Bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında İstenen Hapis Cezası Belli Oldu

Serbest Bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında İstenen Hapis Cezası Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.04.2025 - 15:25

CHP'ye kayyum atanacağı iddiasını ortaya atan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında istenen hapis cezası belli oldu.

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"Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacak" iddiasını ortaya atan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacak" iddiasını ortaya atan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonrası Kütahyalı, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kütahyalı, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı için iddianame hazırlandı. Kütahyalı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı için iddianame hazırlandı. Kütahyalı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kütahyalı'nın ifadesinde, 'çok üzgün ve pişmanım'' demişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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