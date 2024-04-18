Görüş Bildir
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Verdiğin Cevaplara Göre Anksiyete Seviyeni Söylüyoruz!

Verdiğin Cevaplara Göre Anksiyete Seviyeni Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 15:33

Anksiyete seviyeni öğrenmek ister misin? 

Haydi teste! 

Not: Bu test eğlence amaçlıdır!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Hangi durum sizi daha fazla endişelendirir?

4. Hangi düşünce sizi daha fazla huzursuz eder?

5. Hangi durum sizi daha fazla germeye sebep olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Hangi durumda odaklanmanızı kaybedersiniz?

7. Hangi durumda mide bulantısı hissedersiniz?

8. Hangi durumda göğüs ağrısı hissedersinniz?

9. Hangi düşünce sizi daha fazla huzursuz eder?

10. Hangi aktiviteyi yapmaktan en çok keyif alırsınız?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Anksiyete Seviyeniz: Yüksek

Yoğun stres altında olduğunuzda endişe ve korku hissetme eğilimindesiniz. Sürekli olarak gelecek hakkında endişeleniyorsunuz. Kontrol dışı durumlardan kaçınma eğilimindesiniz. Bu durum, sosyal etkileşimlerde veya performans göstermeniz gereken durumlarda sizi engelleyebilir. Ancak, endişelerinizle başa çıkma stratejileri geliştirerek ve destek arayarak anksiyete düzeyinizi azaltabilirsiniz.

Anksiyete Seviyeniz: Orta

Belirsizlikler ve stresli durumlarla başa çıkmakta bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Başkalarının sizin hakkınızdaki düşünceleri veya gelecekteki olumsuz senaryolarla ilgili endişeleriniz olabilir. Ancak, günlük yaşamınızı etkileyen anksiyete seviyenizi yönetebilirsiniz. Kendinize olan güveninizi artırarak ve olumlu düşünme alışkanlıkları geliştirerek daha iyi bir denge sağlayabilirsiniz.

Anksiyete Seviyeniz: Düşük

Stresli durumlarla başa çıkmakta genellikle başarılısınız ve endişe seviyeniz düşük. Ancak, kontrol dışı durumlar veya kapalı ve kalabalık ortamlar bazen huzursuzluk hissi yaratabilir. Bu durumda, gevşeme teknikleri ve duygusal destek arayarak stresinizi azaltabilirsiniz.

Anksiyete Seviyeniz: Çok Düşük

Anksiyete düzeyiniz genellikle düşük ve stresli durumlarla başa çıkmada başarılısınız. Endişe ve korkularınızın çoğunu kontrol altında tutabilir ve günlük yaşamınızı etkileyen olumsuz düşünceleri genellikle azaltabilirsiniz. Bu pozitif yaklaşımınızı koruyarak, stresle başa çıkma becerilerinizi geliştirebilir ve daha dengeli bir yaşam sürdürebilirsiniz.

İlgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın