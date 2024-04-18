Verdiğin Cevaplara Göre Anksiyete Seviyeni Söylüyoruz!
Verdiğin Cevaplara Göre Anksiyete Seviyeni Söylüyoruz!
Anksiyete seviyeni öğrenmek ister misin?
Haydi teste!
Not: Bu test eğlence amaçlıdır!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hangi durum sizi daha fazla endişelendirir?
4. Hangi düşünce sizi daha fazla huzursuz eder?
5. Hangi durum sizi daha fazla germeye sebep olur?
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6. Hangi durumda odaklanmanızı kaybedersiniz?
7. Hangi durumda mide bulantısı hissedersiniz?
8. Hangi durumda göğüs ağrısı hissedersinniz?
9. Hangi düşünce sizi daha fazla huzursuz eder?
10. Hangi aktiviteyi yapmaktan en çok keyif alırsınız?
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Anksiyete Seviyeniz: Yüksek
Anksiyete Seviyeniz: Orta
Anksiyete Seviyeniz: Düşük
Anksiyete Seviyeniz: Çok Düşük
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