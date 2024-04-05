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Doğduğun Bölgeyi Seç, Seni Sana Anlatalım!

Doğduğun Bölgeyi Seç, Seni Sana Anlatalım!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 12:01

Türkiyenin hangi bölgesinde doğduğunu seç seni iki kelimeyle anlatalım!

Hazırsan başlayalım! 

Not: Türkiyede doğanlar için geçerlidir!!!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Doğduğun bölgeyi seç bakalım!

Heyecan dolu, sıcak kanlı!

Heyecan dolu, sıcak kanlı!

İnsanlar seni  sıcak kanlı olmalanla tanımlıyor olabilir mi? İnsanlarla konuşmayı seven, iletişimde iyi, gülmekten ve güldürmekten zevk alan birisin. Karşındaki insan hangi dili konuşursa konuşsun sen onunla iletişim kurmanın bir yolunu mutlaka bulursun! Damat zevkine gelirsek, çok çeşitli bir damat zevkin vardır senin! Dışarıdan çekici bir görünüme sahip olmalısın. İnsanları başta ürküten ama iki sohbet ettikten sonra kendini anında sevdiren bir yapın var. Kültürel açıdan çok çeşitli yapıya alışkın olduğundan seninle vakit geçirmek çok eğlencelidir!

Tez canlı, inatçı!

Tez canlı, inatçı!

Karadeniz insanı denildiğinde akla bir çok kavram gelebilir ama bunların en başında inatçılık gelir! Sen de dediğim dedik, yaptığım yaptık bir karaktere sahipsin. Seni yolundan, inandığın düşünceden çevirmek çok zordur! Aklına koyduğun bir işi yapmadan rahat edemezsin. Senin için bir şey ya vardır ya yoktur. Ortada kalmayı, arada durmayı sevmezsin! Tez canlılığına değinmeden edemeyiz. Soğuk kanlı bir insan hiç değilsin! Bir sorun varsa  hemen çözmek istersin. Ortada bilmediğin bir durum varsa hemen bilmek istersin!

Güler yüzlü, açık görüşlü!

Güler yüzlü, açık görüşlü!

Sen Ege insanısın bir kere, misafirperversin, sıcakkanlısın, güleryüzlüsün. Hayata her zaman pozitif bakmayı seversin. Kimseyi durduk yere yargılamazsın, din, dil, ırk ayırt etmeden insanlarla iletişim kurabilirsin. Açık görüşlü bir yapıya sahipsin, senin inandığından farklı bir şeye inanan insana sırtını çevirmezsin. İnsanlarla iletişim kurmayı, onlardan yeni şeyler öğrenmeyi ve onlara yeni şeyler öğretmeyi seversin. Mutsuz olmak sizin oralarda yok! Elbet kendinizi ve çevrenizdekileri mutlu etmenin yolunu bulursunuz!

Çalışkan, bilinçli!

Çalışkan, bilinçli!

Sen özellikle bulunduğun konum nedeniyle çalışkansın. Sanayiden, teknolojiye, hizmetten tarıma bir çok konuda fikrin var. Günlerinin bir çok kısmını çalışarak, üreterek geçiriyorsun. Geçirdiğin yoğun günün ardından kendine vakit ayıramasan da bilinçlisin. Bir çok konuda fikrin var ve bu fikirler sayesinde senin bilincin de farkındalığnı da yüksek seviyede! Yeniliğe her zaman açık bir kişiliğin var. O kadar çok şey görmüş geçirmiş olabilirsin ki bir olay seni kolay kolay şaşırtamaz! Soğuk kanlılığını korumasını bilirsin. 

Kendi halinde, dediğim dedik!

Kendi halinde, dediğim dedik!

Sen kendi halinde takılmayı seven birisin. Geniş çevrelere yayılmaktansa zaten tanıdığın insanlarla vakit geçirmeye devam etmek senin için daha mantıklı. İçine kapalısın, kimseye kolay kolay güvenmezsin. Kendini korumak için yıkması zor kalkanların var. Kolay kolay haksız olduğunu kabul etmezsin. Bir konuda fikrini söylüyorsan haksız olamazsın sen! Gurur senin için çok önemlidir. Neredeyse her konuda gurur yaparsın. Kolay kolay özür dilemez, kolay kolay affetmezsin insanları. İnatçılık var sanki biraz!

Mert, cömert!

Mert, cömert!

Sen yemekten çok yedirmeyi seven birisin. Misafirine yemez yedirirsin yani! Haksızlığa gelemezsin. Kendi hakkın bir yana tanımadığın insanın hakkını bile korursun, gözetirsin. Yardımseverlik denildiğinde akla ilk sen gelirsin. Aynı zamanda alçakgönüllüsün bir kere! Yaptığın iyiliği kimseye söylemezsin, bahsetmezsin. Yardımsever, iyi kalpli, alçakgönüllü, mert, cömert ooo daha ne diyelim! Bunlar seni tanımlayan en güzel kelimeler!

İnsancıl, saf

İnsancıl, saf

Bulunduğun konum nedeniyle kültürel açıdan zenginliğin ortasındasın. Cana yakın, insancıl ve iletişime açık bir kişiliğin var. Sevecen olmanla da tanınıyorsun.Dostuna, düşmanına, tanımadığın insana bile kötü duygular beslemiyorsun. İçinde hep iyilik var, kötü duygulara yer yok. Dünya hayatının gelip geçiciliğinin farkındasın ve kalp kırmak kadar saçma bir şey yok senin dünyanda!

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Onur

Çalışkan, bilinçli! Sen özellikle bulunduğun konum nedeniyle çalışkansın. Sanayiden, teknolojiye, hizmetten tarıma bir çok konuda fikrin var. Günlerinin bir... Devamını Gör

seremonix

Güler yüzlü, açık görüşlü! Egeliler böyle..