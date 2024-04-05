Doğduğun Bölgeyi Seç, Seni Sana Anlatalım!

Sen özellikle bulunduğun konum nedeniyle çalışkansın. Sanayiden, teknolojiye, hizmetten tarıma bir çok konuda fikrin var. Günlerinin bir çok kısmını çalışarak, üreterek geçiriyorsun. Geçirdiğin yoğun günün ardından kendine vakit ayıramasan da bilinçlisin. Bir çok konuda fikrin var ve bu fikirler sayesinde senin bilincin de farkındalığnı da yüksek seviyede! Yeniliğe her zaman açık bir kişiliğin var. O kadar çok şey görmüş geçirmiş olabilirsin ki bir olay seni kolay kolay şaşırtamaz! Soğuk kanlılığını korumasını bilirsin.