Doğduğun Bölgeyi Seç, Seni Sana Anlatalım!
Doğduğun Bölgeyi Seç, Seni Sana Anlatalım!
Türkiyenin hangi bölgesinde doğduğunu seç seni iki kelimeyle anlatalım!
Hazırsan başlayalım!
Not: Türkiyede doğanlar için geçerlidir!!!
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Doğduğun bölgeyi seç bakalım!
Heyecan dolu, sıcak kanlı!
Tez canlı, inatçı!
Güler yüzlü, açık görüşlü!
Çalışkan, bilinçli!
Kendi halinde, dediğim dedik!
Mert, cömert!
İnsancıl, saf
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Çalışkan, bilinçli! Sen özellikle bulunduğun konum nedeniyle çalışkansın. Sanayiden, teknolojiye, hizmetten tarıma bir çok konuda fikrin var. Günlerinin bir... Devamını Gör
Güler yüzlü, açık görüşlü! Egeliler böyle..