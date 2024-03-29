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Efsanevi Aşk Üçgenlerinden Favoriniz Hangisi?

Efsanevi Aşk Üçgenlerinden Favoriniz Hangisi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 13:31

Dizilerde filmlerde efsaneleşmiş aşk üçgenlerine hemen hemen hepimiz hakimiz. Senin bu aşk üçgenlerinden favorin hangisi?

Hadi seçelim!

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1. Aslı-Deniz-Mine (Kavak Yelleri)

1. Aslı-Deniz-Mine (Kavak Yelleri)

2. Edward-Bella-Jacob (Twilight)

2. Edward-Bella-Jacob (Twilight)

3. Peeta-Katniss-Gale

3. Peeta-Katniss-Gale

4. Damon-Elena-Stefan (The Vampire Diaries)

4. Damon-Elena-Stefan (The Vampire Diaries)

5. Kerem-Zeynep-Barış (Güneşi Beklerken)

5. Kerem-Zeynep-Barış (Güneşi Beklerken)
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6. Dan-Blair-Chuck (Gossip Girl)

6. Dan-Blair-Chuck (Gossip Girl)

7. Can-Duru-Deniz (Fi)

7. Can-Duru-Deniz (Fi)

8. Ali-Yaprak-Barış (4N1K)

8. Ali-Yaprak-Barış (4N1K)

9. Barney-Robin-Ted (HIMYM)

9. Barney-Robin-Ted (HIMYM)

10. Ömer-Defne-Sinan (Kiralık Aşk)

10. Ömer-Defne-Sinan (Kiralık Aşk)
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11. Nate-Serena-Dan (Gossip Girl)

11. Nate-Serena-Dan (Gossip Girl)

12. Eray-Naz-Soner (Son Yaz)

12. Eray-Naz-Soner (Son Yaz)

13. Tracy-Ted-Robin (HIMYM)

13. Tracy-Ted-Robin (HIMYM)

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