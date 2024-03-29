Efsanevi Aşk Üçgenlerinden Favoriniz Hangisi?
Efsanevi Aşk Üçgenlerinden Favoriniz Hangisi?
Dizilerde filmlerde efsaneleşmiş aşk üçgenlerine hemen hemen hepimiz hakimiz. Senin bu aşk üçgenlerinden favorin hangisi?
Hadi seçelim!
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1. Aslı-Deniz-Mine (Kavak Yelleri)
2. Edward-Bella-Jacob (Twilight)
3. Peeta-Katniss-Gale
4. Damon-Elena-Stefan (The Vampire Diaries)
5. Kerem-Zeynep-Barış (Güneşi Beklerken)
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6. Dan-Blair-Chuck (Gossip Girl)
7. Can-Duru-Deniz (Fi)
8. Ali-Yaprak-Barış (4N1K)
9. Barney-Robin-Ted (HIMYM)
10. Ömer-Defne-Sinan (Kiralık Aşk)
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11. Nate-Serena-Dan (Gossip Girl)
12. Eray-Naz-Soner (Son Yaz)
13. Tracy-Ted-Robin (HIMYM)
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