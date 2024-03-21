Seçmesi Zor Anket: Denize Düşse Hangisini Kurtarırsın?
Seçmesi Zor Anket: Denize Düşse Hangisini Kurtarırsın?
Bu ankette seçim yapmak zorlayıcı olabilir! Aşağıdaki ünlülerden hangisi denize düşse kurtarırsın?
Hazırsan seçelim!
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1. Sadece birini kurtarmak zorundasın!
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Nejat işler hariç hepsi boğuldu :d
Resimdekilerin hiç birini kurtarmıyorum denizden 😅
hiç birini.. ben yüzme bilmiyom 😂😂😂