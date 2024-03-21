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Seçmesi Zor Anket: Denize Düşse Hangisini Kurtarırsın?

Seçmesi Zor Anket: Denize Düşse Hangisini Kurtarırsın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 15:01

Bu ankette seçim yapmak zorlayıcı olabilir! Aşağıdaki ünlülerden hangisi denize düşse kurtarırsın?

Hazırsan seçelim!

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1. Sadece birini kurtarmak zorundasın!

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Nuray

Nejat işler hariç hepsi boğuldu :d

Selver.1994.06

Resimdekilerin hiç birini kurtarmıyorum denizden 😅

ZrDeli

hiç birini.. ben yüzme bilmiyom 😂😂😂