Görüş Bildir
Haberler
Test
Anket
Birbirine Benzeyen Ünlüleri Puanla!

Birbirine Benzeyen Ünlüleri Puanla!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 12:16

Ünlülerin yabancı şubeleri olduğunu biliyor muydun? Birbirine benzedikleri iddia edilen ünlülerin benzerliklerini puanla!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Alp Kırşan - Jim Carrey (1= az benziyor, 4= çok benziyor)

1. Alp Kırşan - Jim Carrey (1= az benziyor, 4= çok benziyor)

2. Mehmet Günsur - Johnny Depp

2. Mehmet Günsur - Johnny Depp

3. Ziynet Sali - Jennifer Lopez

3. Ziynet Sali - Jennifer Lopez

4. Adriana Lima - Fatmagül Fakı

4. Adriana Lima - Fatmagül Fakı

5. Emily Di Donato - Murat Boz

5. Emily Di Donato - Murat Boz
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Lana Del Rey - Esra Erol

6. Lana Del Rey - Esra Erol

7. Kit Harington - Alperen Duymaz

7. Kit Harington - Alperen Duymaz

8. Meryem Uzerli - Drew Barrymore

8. Meryem Uzerli - Drew Barrymore

9. Okan Yalabık - Stanley Kubrick

9. Okan Yalabık - Stanley Kubrick

10. Beren Saat - Sofia Rudyeva

10. Beren Saat - Sofia Rudyeva

İlgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Chiharu Katsu

Esra erol'un eski evlilik programından resimlerini koysaydınız daha iyiydi