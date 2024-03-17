Birbirine Benzeyen Ünlüleri Puanla!
Birbirine Benzeyen Ünlüleri Puanla!
Ünlülerin yabancı şubeleri olduğunu biliyor muydun? Birbirine benzedikleri iddia edilen ünlülerin benzerliklerini puanla!
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1. Alp Kırşan - Jim Carrey (1= az benziyor, 4= çok benziyor)
2. Mehmet Günsur - Johnny Depp
3. Ziynet Sali - Jennifer Lopez
4. Adriana Lima - Fatmagül Fakı
5. Emily Di Donato - Murat Boz
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6. Lana Del Rey - Esra Erol
7. Kit Harington - Alperen Duymaz
8. Meryem Uzerli - Drew Barrymore
9. Okan Yalabık - Stanley Kubrick
10. Beren Saat - Sofia Rudyeva
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Esra erol'un eski evlilik programından resimlerini koysaydınız daha iyiydi