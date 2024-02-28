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Ünlülerin Şöhretten Önceki Mesleklerini Bulabilecek misin?

Ünlülerin Şöhretten Önceki Mesleklerini Bulabilecek misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 19:02

Herkes ünlü doğmuyor değil mi? Neredeyse her ünlünün şöhreti yakalamadan önce yaptıkları başka işler var. Gel bu testte ünlülerin şöhretten önceki işlerini birlikte bulalım.

Hazırsan başlıyoruz!

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1. Cem Yılmaz

1. Cem Yılmaz

2. Ebru Gündeş

2. Ebru Gündeş

3. Cüneyt Arkın

3. Cüneyt Arkın

4. Sibel Can

4. Sibel Can

5. Nejat İşler

5. Nejat İşler
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6. Hadise

6. Hadise

7. Ferhat Göçer

7. Ferhat Göçer

8. Deniz Seki

8. Deniz Seki

9. Burak Özçivit

9. Burak Özçivit

10. Mahmut Tuncer

10. Mahmut Tuncer
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11. Nur Fettahoğlu

11. Nur Fettahoğlu

12. Can Yaman

12. Can Yaman

13. Mabel Matiz

13. Mabel Matiz

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