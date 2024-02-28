Ünlülerin Şöhretten Önceki Mesleklerini Bulabilecek misin?
Ünlülerin Şöhretten Önceki Mesleklerini Bulabilecek misin?
Herkes ünlü doğmuyor değil mi? Neredeyse her ünlünün şöhreti yakalamadan önce yaptıkları başka işler var. Gel bu testte ünlülerin şöhretten önceki işlerini birlikte bulalım.
Hazırsan başlıyoruz!
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1. Cem Yılmaz
2. Ebru Gündeş
3. Cüneyt Arkın
4. Sibel Can
5. Nejat İşler
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6. Hadise
7. Ferhat Göçer
8. Deniz Seki
9. Burak Özçivit
10. Mahmut Tuncer
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11. Nur Fettahoğlu
12. Can Yaman
13. Mabel Matiz
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