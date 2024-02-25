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İdeal Gün Tabağı Hazırla Damak Zevkini Yorumlayalım!

İdeal Gün Tabağı Hazırla Damak Zevkini Yorumlayalım!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 13:01

Uzun süredir sosyal medyada tartışma konusu olan ideal gün tabağını birlikte hazırlamaya ne dersin? Tabağını hazırla altın günü cinsinden damak zevkini yorumlayalım 😂. 

Hazırsan başlıyoruz.

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1. Tabak seçmekle başlayalım!

2. Sadece 1 tane seçebilirsin!

3. Salata olmazsa olmaz!

4. Olmazsa olmaz!

5. Şimdi de börek seçelim

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6. Poğaçamız nasıl olsun?

7. Tatlı kurabiye seçelim

8. Sırada tuzlu kurabiye

9. Ağzımızın tatlanması lazım!

10. Çok az kaldı bir de bonusunu seç bakalım!

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11. Son olarak yiyecekler birbirine temas etsin mi etmesin mi 😂?

Sofranı hazırla sana geliyoruz!

Sen de küçükken annesinin peşinde altın gününden altın gününe gidenlerden miydin? Hazırladığın tabağa bakılırsa aksinin mümkün olacağını sanmıyoruz. O kadar çok gün tabağı yemişsin ki sen bu işin ustadı olmuşsun. Kendi gün tabağın için özel bir spesiyalin ya da olmazsa olmazın var mı? Yorumlarda buluşalım.

O hiç gün tabağı yememiş ki nerden bilsin…

Sanırım sen küçükken annen ile güne gitmek yerine sokakta oynayan çocuklardandın. Hazırladığın tabağa bakılırsa aksi mümkün değil! Birbirinden güzel lezzetler seçmene rağmen maalesef seçtiğin yiyecekler gün tabağı için uygun değil. Damak tadın gayet yerinde orası ayrı mesele ama bizim konumuz farklı 😂. ‘Neymiş şu gün tabağı ya’ diyorsan yorumlarda buluşalım! Orda çocukluğunu altın günlerinde geçirmiş bir nesil olduğuna eminiz😂.

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