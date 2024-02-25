İdeal Gün Tabağı Hazırla Damak Zevkini Yorumlayalım!
İdeal Gün Tabağı Hazırla Damak Zevkini Yorumlayalım!
Uzun süredir sosyal medyada tartışma konusu olan ideal gün tabağını birlikte hazırlamaya ne dersin? Tabağını hazırla altın günü cinsinden damak zevkini yorumlayalım 😂.
Hazırsan başlıyoruz.
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1. Tabak seçmekle başlayalım!
2. Sadece 1 tane seçebilirsin!
3. Salata olmazsa olmaz!
4. Olmazsa olmaz!
5. Şimdi de börek seçelim
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6. Poğaçamız nasıl olsun?
7. Tatlı kurabiye seçelim
8. Sırada tuzlu kurabiye
9. Ağzımızın tatlanması lazım!
10. Çok az kaldı bir de bonusunu seç bakalım!
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11. Son olarak yiyecekler birbirine temas etsin mi etmesin mi 😂?
Sofranı hazırla sana geliyoruz!
O hiç gün tabağı yememiş ki nerden bilsin…
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