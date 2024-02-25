İdeal Gün Tabağı Hazırla Damak Zevkini Yorumlayalım!

Sen de küçükken annesinin peşinde altın gününden altın gününe gidenlerden miydin? Hazırladığın tabağa bakılırsa aksinin mümkün olacağını sanmıyoruz. O kadar çok gün tabağı yemişsin ki sen bu işin ustadı olmuşsun. Kendi gün tabağın için özel bir spesiyalin ya da olmazsa olmazın var mı? Yorumlarda buluşalım.