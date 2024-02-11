Bize Kahvaltı Hazırla Senin Nereli Olduğunu Söyleyelim!

Kahvaltıya ilgin yok denebilecek seçimler yaptın ama senin vaktin yok! Hayatın koşuşturmasına o kadar kapılmışsın ki kahvaltı etmeye zaman ayıramıyorsun. Yaptığın seçimlerdeki gibi amacın kahvaltıdan zevk almak değil sadece karnını doyurmak. Tüm bir günü poğaça/açma ile idare ettirenlerdensin. Aman ha kahvaltı çok önemli. Dileriz ki kendine vakit ayırabilir doya doya kahvaltı yapabilirsin. Şu an kahvaltı sofrası önünde olsa ilk ne yerdin? Yorumlarda buluşalım.