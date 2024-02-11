Bize Kahvaltı Hazırla Senin Nereli Olduğunu Söyleyelim!
Bize Kahvaltı Hazırla Senin Nereli Olduğunu Söyleyelim!
Günün ilk ve en önemli öğünü kahvaltı. Hepimizin, her yörenin birbirinden farklı kahvaltı alışkanlığı var. Senin kahvaltı alışkanlığın nasıl? Kahvaltı alışkanlığın Türkiye’nin hangi bölgesiyle benzerlik gösteriyor? Gel bu testte birlikte öğrenelim!
Hazırsan başlıyoruz...
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İlk olarak kahvaltıyla aran nasıl?
Kahvaltının ana malzemesi yumurta seç bakalım!
Kendine şöyle güzel bir yan tabak seç!
Sırada peynir seçimi var!
Ekmek seçmeden olmaz…
Ekmeğin üstüne ne süreceksin?
İçecek de seç bakalım
Son olarak kahvaltıda olmazsa olmazın nedir?
Sen Türkiye’nin İncisi Ege'densin!
Sen Dağların Çocuğu Karadeniz'densin!
Sen Sert İklimin Çocuğu Doğu Anadolu'dansın!
Sen Zamansızların Bölgesi Marmara'dansın!
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