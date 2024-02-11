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Bize Kahvaltı Hazırla Senin Nereli Olduğunu Söyleyelim!

Bize Kahvaltı Hazırla Senin Nereli Olduğunu Söyleyelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 08:46

Günün ilk ve en önemli öğünü kahvaltı. Hepimizin, her yörenin birbirinden farklı kahvaltı alışkanlığı var. Senin kahvaltı alışkanlığın nasıl? Kahvaltı alışkanlığın Türkiye’nin hangi bölgesiyle benzerlik gösteriyor? Gel bu testte birlikte öğrenelim!

Hazırsan başlıyoruz...

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İlk olarak kahvaltıyla aran nasıl?

Kahvaltının ana malzemesi yumurta seç bakalım!

Kendine şöyle güzel bir yan tabak seç!

Sırada peynir seçimi var!

Ekmek seçmeden olmaz…

Ekmeğin üstüne ne süreceksin?

İçecek de seç bakalım

Son olarak kahvaltıda olmazsa olmazın nedir?

Sen Türkiye’nin İncisi Ege'densin!

Sen Türkiye’nin İncisi Ege'densin!

Kahvaltıya düşkün olduğunu yaptığın seçimlerden kolaylıkla söyleyebilirim. Sen kahvaltı sofrasına oturduğunda kalkamayanlardansın! Senin için kahvaltı bir zorunluluk değil keyif aldığın bir hobi resmen. Sofranın kalabalık olmasından hoşlanıyorsun. Hem çok insan hem çok yemek! Yavaş yavaş karnını doyurup türk kahvesi eşliğinde o sofrada sohbet ettiğine eminiz! Aynı Egeliler gibi ağız tadın var. Yumurtasından peynirine, peynirinden zeytinine… Resmen yazarken acıktım! Bugün ki kahvaltı sofranı nasıldı? Yorumlarda buluşalım!

Sen Dağların Çocuğu Karadeniz'densin!

Sen Dağların Çocuğu Karadeniz'densin!

Karadeniz’in kendine özgü mutfağını bilmeyen yok zaten. Yaptığın seçimlerden belli ki sende özgür Karadeniz ruhu var. Ailenle, arkadaşlarınla kalabalık kahvaltı sofrasında buluşmaktan büyük zevk alıyorsun. Tereyağlı mısır ekmeği… Tam senin ağız tadına uygun.  Kahvaltıda demlik demlik çay içtiğine eminiz. Peki sen nerelisin? Yorumlarda buluşalım.

Sen Sert İklimin Çocuğu Doğu Anadolu'dansın!

Sen Sert İklimin Çocuğu Doğu Anadolu'dansın!

Kahvaltında bol bol protein olduğuna şüphe yok. Yumurtadan peynire, peynirden sucuğa senin sofran epey dolu. Sabahın erken saatlerinde uyanıp o sofraya her daim oturduğuna eminiz. Yaptığın kahvaltı sayesinde gün içinde her zaman dinçsin. Bu kadar kahvaltıdan sonra gün içinde neler yiyorsun merak ettik doğrusu. Yorumlarda buluşalım!

Sen Zamansızların Bölgesi Marmara'dansın!

Sen Zamansızların Bölgesi Marmara'dansın!

Kahvaltıya ilgin yok denebilecek seçimler yaptın ama  senin vaktin yok! Hayatın koşuşturmasına o kadar kapılmışsın ki kahvaltı etmeye zaman ayıramıyorsun. Yaptığın seçimlerdeki gibi amacın kahvaltıdan zevk almak değil sadece karnını doyurmak. Tüm bir günü poğaça/açma ile idare ettirenlerdensin. Aman ha kahvaltı çok önemli. Dileriz ki kendine vakit ayırabilir doya doya kahvaltı yapabilirsin. Şu an kahvaltı sofrası önünde olsa ilk ne yerdin? Yorumlarda buluşalım.

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