Market Alışverişine Göre Mutfak Becerilerini Puanlıyoruz!
Market Alışverişine Göre Mutfak Becerilerini Puanlıyoruz!
Selamlar 😊Bu eğlenceli testte market alışverişinize göre mutfaktaki becerilerinizi değerlendireceğiz.
Hadi o zaman hazırsan başlıyoruz!!
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1. İlk olarak meyve reyonundan başlayalım hangisini sepete ekleyeceksin?
2. Bir akşam yemeği için alışveriş yapacaksın. Hangi sebzeleri satın alırsın?
3. Kahvaltı için alışveriş yapıyorsun. Hangi ürünleri tercih edersin?
4. Hangi eti tercih edersin?
5. Süt ürünleri reyonundasın. Birini sepete ekle bakalım.
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6. Şimdi ekmek reyonu.. Hangisi?
7. İçecek reyonundan ne alacaksın?
8. Bir atıştırmalık alışverişi yapacaksın. Hangi ürünleri seçersin?
9. Bir pasta yapmak istiyorsun. Hangi malzemeleri alırsın?
10. Son olarak sepete eklemek istediğin başka bir şey var mı?
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Mutfak becerin: 9 puan 🥳
Mutfak becerin: 5 puan 😉
Mutfak becerin: 3 puan 😯
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