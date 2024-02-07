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Market Alışverişine Göre Mutfak Becerilerini Puanlıyoruz!

Market Alışverişine Göre Mutfak Becerilerini Puanlıyoruz!

Nisanur Gölen
Nisanur Gölen - Diyetisyen
07.02.2024 - 16:01

Selamlar 😊Bu eğlenceli testte market alışverişinize göre mutfaktaki becerilerinizi değerlendireceğiz. 

Hadi o zaman hazırsan başlıyoruz!!

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1. İlk olarak meyve reyonundan başlayalım hangisini sepete ekleyeceksin?

2. Bir akşam yemeği için alışveriş yapacaksın. Hangi sebzeleri satın alırsın?

2. Bir akşam yemeği için alışveriş yapacaksın. Hangi sebzeleri satın alırsın?

3. Kahvaltı için alışveriş yapıyorsun. Hangi ürünleri tercih edersin?

3. Kahvaltı için alışveriş yapıyorsun. Hangi ürünleri tercih edersin?

4. Hangi eti tercih edersin?

4. Hangi eti tercih edersin?

5. Süt ürünleri reyonundasın. Birini sepete ekle bakalım.

5. Süt ürünleri reyonundasın. Birini sepete ekle bakalım.
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6. Şimdi ekmek reyonu.. Hangisi?

6. Şimdi ekmek reyonu.. Hangisi?

7. İçecek reyonundan ne alacaksın?

7. İçecek reyonundan ne alacaksın?

8. Bir atıştırmalık alışverişi yapacaksın. Hangi ürünleri seçersin?

8. Bir atıştırmalık alışverişi yapacaksın. Hangi ürünleri seçersin?

9. Bir pasta yapmak istiyorsun. Hangi malzemeleri alırsın?

9. Bir pasta yapmak istiyorsun. Hangi malzemeleri alırsın?

10. Son olarak sepete eklemek istediğin başka bir şey var mı?

10. Son olarak sepete eklemek istediğin başka bir şey var mı?
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Mutfak becerin: 9 puan 🥳

Mutfak becerin: 9 puan 🥳

Senin için market alışverişi sıradan bir rutin değil, aksine mutfakta yaratacağın büyülü dünyanın ilk adımı. Taze sebzeler, en kaliteli etler, kokusu burnunuza kadar gelen baharatlar... Bunlar senin elinde adeta birer sanat eserine dönüşüyor. Teknik kavramlar, egzotik tarifler, ölçüler, pişirme süreleri... Bunların hepsi senin için çocuk oyuncağı. Hatta bazen kendi tariflerini bile uyduruyorsun, kim bilir belki de bir gün bu tariflerin adını taşıyan bir yemek kitabı raflarda yerini alır.

Senin yemeklerin, bir restoranda servis edilen bir şefin yemeğinden ayırt edilemez. Belki de ondan bile daha lezzetlidir. Her bir lokma, damağında kalan o eşsiz tat, yemeklerinin sonunda bıraktığı hafiflik... İnsanlar senin yemeklerini yemek için adeta can atar, sabırsızlıkla ne zaman tekrar bir araya geleceğinizi planlarlar.

Belki de bu yeteneğini bir adım öteye taşımanın zamanı gelmiştir. Kendi restoranını açmak, bir yemek blogu kurmak ya da bir televizyon programında yer almak... Kim bilir? Çünkü senin mutfakta yarattığın bu büyü, herkesin tatması gereken bir lezzet festivali.

Mutfak becerin: 5 puan 😉

Mutfak becerin: 5 puan 😉

Alışveriş sepetine göz gezdirdiğimizde, mutfak yeteneklerini bir ölçekte değerlendirecek olursak, senin becerinin 5 puanlık bir skora sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu, senin ne aşırı yetenekli ne de tamamen beceriksiz olduğunu gösteriyor. Yani, yemek yapma konusunda bir denge noktasında olduğunu söyleyebiliriz.

Yemeklerin, damak zevkine hitap eden lezzetler sunuyor, ancak hala geliştirmen gereken yönlerin olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Bazı tarifler var ki, onları yaparken adeta bir usta gibi davranıyorsun ve bu tariflerde senin yerini alabilecek biri bulmak neredeyse imkansız. Ancak, bazı tariflerde de hala kendini geliştirmen gerektiğini kabul etmek gerekiyor.

Biraz daha çaba ve pratikle, belki de mutfakta bir sanatçıya dönüşebilirsin. Belki de bir gün, kendini dünya çapında tanınan bir şef olarak bulabilirsin. Bu nedenle, mutfakta geçirdiğin zamanı ve çabayı küçümseme. Her bir denemen, seni bir adım daha ileriye taşıyor.

Mutfak becerin: 3 puan 😯

Mutfak becerin: 3 puan 😯
onedio.com

Sepetindeki malzemeleri incelediğimizde, 3 puanlık bir performans sergilediğini görüyoruz. Belki de mutfakla biraz daha samimi olmanın vakti geldi. Kendini geliştirmen, mutfakta daha fazla zaman geçirmen gerekiyor.

Bakıyoruz da aslında sen, kendine yetecek kadar yemek yapabiliyorsun. Belki de yoğunluktan, belki de fırsat bulamamaktan dolayı farklı tarifler denemeye pek zaman ayıramıyorsun. Ama unutma, mutfakta kötü olduğun anlamına gelmiyor bu. Tam aksine, belki de biraz daha üzerine düşsen, mutfakta harikalar yaratabilirsin.

Yavaş yavaş, adım adım mutfağa daha fazla girmenin, yeni tarifler denemenin, belki de daha önce hiç denemediğin lezzetlerle tanışmanın zamanı geldi. Kim bilir, belki de ellerinden çıkan yemekler, herkesi şaşırtacak kadar lezzetli olacak. Senin bu konuda kendini geliştireceğine, mutfakta harikalar yaratabileceğine inanıyoruz. Yani, biz sana güveniyoruz! Sen de kendine güven!

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