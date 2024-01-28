Bir Sandviç Hazırla Gelenekçi misin Modern misin Söyleyelim!
Bir Sandviç Hazırla Gelenekçi misin Modern misin Söyleyelim!
Selamlar😊 Hazırlayacağın sandviçe göre gelenekçi misin yoksa modern misin? Öğrenmek için 👇
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1. Sandviç ekmeğini seçerken tercihin nedir?
2. Sandviç içindeki ana protein kaynağı olarak hangisini tercih edersin?
3. Sandviçin içinde hangi peyniri tercih edersin?
4. Sandviçine hangi yeşillikleri eklemeyi tercih edersin?
5. Sos olarak hangisini tercih edersin?
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6. Sandviçine eklemeyi sevdiğin bir garnitür nedir?
7. Sandviçin içindeki sebzeleri nasıl tercih edersin?
8. Sandviç yaparken hangi baharatları kullanmayı tercih edersin?
9. Sandviçin sıcak mı, soğuk mu olmalıdır?
10. Son olarak sandviçin yanında hangi içeceği tercih edersin?
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Gelenekçi 😊
Modern 🥳
İkisinin arasındasın 😉
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