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Bir Sandviç Hazırla Gelenekçi misin Modern misin Söyleyelim!

Bir Sandviç Hazırla Gelenekçi misin Modern misin Söyleyelim!

Nisanur Gölen
Nisanur Gölen - Diyetisyen
28.01.2024 - 11:01

Selamlar😊 Hazırlayacağın sandviçe göre gelenekçi misin yoksa modern misin? Öğrenmek için 👇

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1. Sandviç ekmeğini seçerken tercihin nedir?

2. Sandviç içindeki ana protein kaynağı olarak hangisini tercih edersin?

3. Sandviçin içinde hangi peyniri tercih edersin?

4. Sandviçine hangi yeşillikleri eklemeyi tercih edersin?

4. Sandviçine hangi yeşillikleri eklemeyi tercih edersin?

5. Sos olarak hangisini tercih edersin?

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6. Sandviçine eklemeyi sevdiğin bir garnitür nedir?

7. Sandviçin içindeki sebzeleri nasıl tercih edersin?

8. Sandviç yaparken hangi baharatları kullanmayı tercih edersin?

9. Sandviçin sıcak mı, soğuk mu olmalıdır?

10. Son olarak sandviçin yanında hangi içeceği tercih edersin?

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Gelenekçi 😊

Elindeki sandviçe bir göz atarsak, senin gelenekçi bir ruha sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Senin için alışkanlıklar, hayatının vazgeçilmez bir parçası. Bu, sandviç seçimine kadar bile yansıyor. 

Yenilikler, senin dünyanı sarsabilecek bir deprem gibi geliyor, değil mi? Senin bir alışma sürecin var ve bu süreç tamamlanana kadar yeni bir şeye adapte olmak senin için zor oluyor. Ancak bir şeye alıştığında, o şey senin hayatının ayrılmaz bir parçası, bir vazgeçilmez oluyor.

Ayrıca sen ailene de oldukça düşkünsün. Geçmişteki deneyimlere ve önceki nesillerin bilgeliğine büyük bir saygı gösterirsin. Bu da senin geçmişten gelen gelenekleri sürdürmeye ve öğrenmeye açık bir birey olduğunu gösterir.

Ama unutma, gelenekçi olmak asla kötü bir şey değil. Aksine, bu, senin değerlerine ne kadar önem verdiğini, onları koruyup kolladığını gösterir. Bu, senin kim olduğunu ve neye inandığını yansıtır. Bu, senin sen olduğunu gösterir.

Modern 🥳

Bir sandviçin bile kişilik hakkında çok şey anlatabileceğini biliyor muydun? Sandviç seçimlerine bakarak, senin modern zamanların özgün ve yenilikçi bir bireyi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeniliklerin peşinden koşan, farklı fikirlere her zaman saygı duyan birisi olduğun aşikar.

Yeni bir trend, yeni bir fikir, yeni bir deneyim nerede varsa orada sen var olmak istersin. Bu yenilikleri denemekten çekinmez, aksine ilk sen denemek ve deneyimlemek ister, bu deneyimlerini de çevrenle paylaşır, onlara ilham kaynağı olursun.

Bir sandviçten bile farklılık ve yenilik arayan biri olduğun ortada. Bu, senin yaratıcılığının ve hayal gücünün ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor. Sıradanlıktan sıkılan, her zaman farklı olanı arayan, yeniliklere açık biri olarak, sandviç seçimlerin bile senin bu özgün kişiliğini yansıtıyor.

İkisinin arasındasın 😉

Hayatının her alanında kararlarını belirlerken, modern ve geleneksel arasında bir denge kurmayı başarıyorsun. Kimi zaman modern bir bakış açısıyla hareket ederken, kimi zaman da geleneksel değerlere bağlı kalıyorsun. Kimi zaman yenilikçi bir ruhla dolup taşarken, kimi zaman da köklü değerlere sıkı sıkıya bağlı kalıyorsun. İşte senin en büyük özelliğin bu: Modern ve gelenekseli bir arada yaşatabiliyorsun.

Sandviç seçimlerin bile bu durumu yansıtıyor. Kimi zaman klasik bir sandviç seçerken, kimi zaman da daha yenilikçi ve farklı bir tarifin peşinden gidiyorsun. İş hayatında da aynı durum söz konusu. Yaratıcılığını konuşturmayı seviyorsun, fakat aynı zamanda temkinli bir yaklaşım sergileyerek riskleri minimize etmeye çalışıyorsun. İşte senin hayata dair tarzın bu: Hem yenilikçi, hem de geleneksel.

Bu dengeyi sağlayabilmek zordur ama sen bunu gayet iyi başarıyorsun. Hep böyle devam et 😊

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