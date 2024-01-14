Ruh Halini Anlat Demlemen Gereken Bitki Çayını Söyleyelim!
Ruh Halini Anlat Demlemen Gereken Bitki Çayını Söyleyelim!
Selamlar! Ruh halini bize anlat bizde sana demlemen gereken çayı söyleyelim. Hazırsan başlayalım..
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1. Sence bugünün genel atmosferi nasıl?
2. İhtiyaç duyduğun şey aşağıdakilerden hangisi?
3. Son zamanlarda uyku kaliten nasıl?
4. İçsel sakinliği bulmak için hangi tür aktiviteyi tercih edersin?
5. Sosyal ilişkilerin nasıl?
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6. Hayatta hangi konsept seni daha çok çeker?
7. Hangi tür film veya dizi senin ruh halini yansıtıyor?
8. Bugün hangi renkleri tercih ediyorsun?
9. Hayatta karşılaştığın zorluklarla başa çıkmak için tercih ettiğin bir strateji nedir?
10. Son olarak bir gün içindeki enerji seviyelerin nasıl değişir?
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Papatya çayı 😍
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