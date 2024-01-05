Görüş Bildir
Haberler
Test
Yemek Testleri , Psikoloji Testleri
Bu Yıl Kilo Alacak Mısın?

Bu Yıl Kilo Alacak Mısın?

Diyet
Nisanur Gölen
Nisanur Gölen - Diyetisyen
05.01.2024 - 09:01

Selamlar! Yeni bir yıla girmişken bakalım sen bu yıl kilo alacak mısın? Öğrenmek için..

Hadi teste..

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Her gün düzenli olarak öğünlerini mi yiyorsun, yoksa sıklıkla öğün atlıyor musun?

2. Hangi sıklıkta fast food veya hazır gıdalar tüketiyorsun?

3. Günde kaç bardak su içiyorsun?

4. Spor veya egzersiz yapma alışkanlıkların nedir?

4. Spor veya egzersiz yapma alışkanlıkların nedir?

5. Stres düzeyin nedir?

5. Stres düzeyin nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Uyku düzenine dikkat ediyor musun?

6. Uyku düzenine dikkat ediyor musun?

7. Günde kaç öğün yiyorsun?

8. Günde kaç fincan çay/kahve tüketiyorsun?

8. Günde kaç fincan çay/kahve tüketiyorsun?

9. Alkol/sigara kullanıyor musun?

9. Alkol/sigara kullanıyor musun?

10. Son olarak yemek seçiyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Evet, kilo alacaksın!

Evet, kilo alacaksın!

Ah, ne yazık ki, bu yıl biraz fazla kilo alacağın konusunda sana kötü bir haberimiz var. Evet, doğru duydun, son dönemlerde kendini biraz fazla salıvermişsin gibi görünüyor. Yediklerine, içtiklerine pek dikkat etmiyorsun ve bu durum, seçimlerinde de kendini belli ediyor.

Bir an önce kendini toparlaman ve yediklerine dikkat etmen gerekiyor. Ayrıca sporu hayatına dahil etmen de büyük bir fark yaratacaktır. Unutma, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için düzenli spor yapmak ve dengeli beslenmek şart.

Bir de üzerinde bir stres havası var gibi. Bu durum da yeme alışkanlıklarını olumsuz yönde etkiliyor olabilir. Stres, genellikle aşırı yemeye ve sağlıksız beslenmeye neden olur. Bu durumu kontrol altına alman, kilo kontrolünde büyük bir yardımcı olacaktır.

Eğer bu önerilere dikkat edersen, bu yılı fit ve sağlıklı bir şekilde bitirebilirsin. Ne dersin, bu yıl sağlıklı yaşam kararları almak için harika bir zaman değil mi? Seninle bu yolculukta olacağız ve sana destek olacağız. Haydi, bu yılı fit ve sağlıklı bir şekilde bitirelim!

Hayır, kilo almayacaksın!

Hayır, kilo almayacaksın!

Heyecanla duyurmak isteriz ki, 2024 yılında ayna karşısında gördüğün kişiye hayranlıkla bakmaya devam edeceksin! Öyle ya, kilo almak bu yıl senin gündeminde bile yer almayacak. Çünkü sen, sağlıkla parıldayan bir yaşam sürmenin sırrını çoktan çözmüş birisin.

Elbette hayatın getirdiği küçük engeller, zaman zaman motivasyonunu düşürebilir. Ancak sen, bu durumları başarıyla yönetmeyi çoktan öğrenmişsin. Kendine olan sevgi ve saygın, her zorluğun üstesinden gelmeni sağlıyor.

Spor salonunda ter dökmek, senin için bir zorunluluk olmaktan çıkmış, yaşam tarzının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş. Bu sayede, her geçen gün daha da formda ve enerjik hissediyorsun.

Ancak bu durum, senin gevşemene ya da kendini ihmal etmene sebep olmasın. Unutma ki, sağlıklı bir yaşam sürmek, bir maraton gibidir ve bu yolda sürekli ilerlemek gerekir. Yani, 2024 yılında da sağlıklı ve fit bir yaşam sürdürme hedefini korumalı ve bu doğrultuda hareket etmelisin.

Ayrıca diğer test içeriklerimiz için👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?