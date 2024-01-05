Bu Yıl Kilo Alacak Mısın?
Bu Yıl Kilo Alacak Mısın?
Selamlar! Yeni bir yıla girmişken bakalım sen bu yıl kilo alacak mısın? Öğrenmek için..
Hadi teste..
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1. Her gün düzenli olarak öğünlerini mi yiyorsun, yoksa sıklıkla öğün atlıyor musun?
2. Hangi sıklıkta fast food veya hazır gıdalar tüketiyorsun?
3. Günde kaç bardak su içiyorsun?
4. Spor veya egzersiz yapma alışkanlıkların nedir?
5. Stres düzeyin nedir?
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6. Uyku düzenine dikkat ediyor musun?
7. Günde kaç öğün yiyorsun?
8. Günde kaç fincan çay/kahve tüketiyorsun?
9. Alkol/sigara kullanıyor musun?
10. Son olarak yemek seçiyor musun?
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Evet, kilo alacaksın!
Hayır, kilo almayacaksın!
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