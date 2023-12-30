Görüş Bildir
Haberler
Test
Yemek Testleri , Kişilik Testleri
Yılbaşında Pişirmen Gereken Yemeği Söylüyoruz!

Yılbaşında Pişirmen Gereken Yemeği Söylüyoruz!

Nisanur Gölen
Nisanur Gölen - Diyetisyen
30.12.2023 - 09:01

Selamlar yılbaşına çok az kaldı 😊 Hepimizi tatlı bir telaş kapladı. Yeni bir yıl yeni heyecanlar.. Yılbaşında hangi yemeği pişireceğini bilmiyorsan imdadına yetişiyoruz. Hadi o zaman hemen teste...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Yılbaşı sabahı uyandığında ilk olarak ne yaparsın?

2. Yılbaşı şarkıları arasında favorin hangisi?

3. Yılbaşında akşam planın ne?

4. Yılbaşı için dileğin bunlardan hangisi?

5. Yılbaşı sofrasında hangi yemek seni mutlu eder?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Yılbaşı gecesi hangi aktivite seni daha çok eğlendirir?

7. Yılbaşı gecesi hangi tür filmi izlemeyi tercih edersin?

8. Yılbaşı hediye alışverişinde en çok hangi kategoride gezinirsin?

9. Yılbaşı gecesi tercih ettiğin müzik tarzı hangisi?

10. Son olarak yılbaşı gecesi kendine özel bir ritüel uygular mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Somon

Somon

Yılbaşı gecesi yaklaşırken, sofranın başrol oyuncusu belli oldu: Somon! Evet, evet, bu yılbaşı sofranı somon süsleyecek. Peki neden somon dersen, işte yanıtı: Mutfakta kişiliğini, lezzet anlayışını ve estetik zevkini somonla birleştiriyorsun. Sofranı adeta bir lezzet şölenine dönüştürecek olan bu seçim, misafirlerini büyüleyecek.

Mutfakta adeta bir sihirbaz gibi hareket ediyorsun, her bir hareketinle yemeklerine kendi sihrini katıyorsun. Yemek hazırlamak senin için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir tutku. Her bir malzemenin bir araya gelerek lezzetli bir yemek oluşturmasını izlemek, senin için büyülü bir deneyim.

Yılbaşı gecesi de senin için özel bir anlam taşıyor. Sevdiklerinle bir araya gelip, onları somon ziyafetiyle şımartmak istiyorsun. Bir yandan somonun nefis lezzeti, diğer yandan sevdiklerinin mutlu yüzleri... Daha ne olsun ki? İşte bu yüzden, bu yılbaşı gecesi sofranı somon süsleyecek. Ve eminiz ki, bu lezzetli tercihinle yılbaşı gecesini unutulmaz kılacaksınız.

Hindi

Hindi

Teste verdiğiniz yanıtlara göre bu yılbaşı gecesi için mutfakta harikalar yaratmanız gereken ana yemek hindi olmalı! Yılbaşı gecesi denilince ilk akla gelen, mis gibi kokusuyla evi saracak olan hindi, senin de vazgeçilmezlerin arasında yerini alıyor. Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı biri olarak, bu sene de yenilikçi bir rota çizmek yerine, bildik ve sevdiğin lezzetlerin peşinden gitmeye karar vermişsin.

Bilindik lezzetlerin güvenli limanında yol almayı tercih eden biri olduğun belli. Değişimler seni biraz ürkütüyor olabilir, ancak bu senin alışkanlıklarına olan bağlılığının bir göstergesi. Yeni deneyimlere kapılarını aralamak yerine, bildik ve sevdiğin tatları tercih etmek senin için daha cazip geliyor. Ancak bu durum senin uyumlu bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor. Yeni durumlarla karşılaştığında bile, alışkanlıklarından vazgeçmeyip onları yeni duruma adapte etmeyi başarıyorsun.

Her yeni yıl senin için yeni umutların yeşerdiği bir dönem. Kalabalık aile sofralarında paylaşılan sıcak sohbetler, kahkahalar eşliğinde yenilen lezzetli yemekler... Bu yıl da bu keyifli anların tadını çıkaracağın kesin. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden, şimdiden seni ve sevdiklerini mutlu bir yıl bekliyor diyelim! Yeni yılın getireceği tüm güzelliklerle dolu, neşe içinde bir yıl geçirmen dileğiyle...

Kestaneli Pilav

Kestaneli Pilav

Yılbaşı gecesi için muhteşem bir sofra hazırlamak üzeresin ve bu yılın yıldızı kesinlikle kestaneli pilav olacak. Bu eşsiz lezzet, yeni yıl sofranı adeta bir sanat eserine dönüştürecek. Kestaneli pilavın eşsiz aroması ve göz alıcı görüntüsü, yılbaşı gecesinin en unutulmaz anılarından biri olacak.

Senin hayatındaki sıradanlık kelimesi yok. Her zaman yeniliklerin peşindesin, özgürlüğünü ve yaratıcılığını her daim ön planda tutuyorsun. Sıradan bir fikri bile alıp, ona kendi özgün dokunuşunu katıyorsun. İşte bu yüzden insanlar seni bu kadar çok seviyor, çünkü sen onlara hep farklı ve özgün bir bakış açısı sunuyorsun.

Yılbaşı gecesi için kuracağın rengarenk sofraların, dostlarınla paylaştığın bol kahkahalı anıların ve güzel bir gece geçirmenin seni ne kadar mutlu ettiğini biliyoruz. Bu yıl da yılbaşı sofranı süsleyecek olan kestaneli pilavınla, yine herkesi büyüleyeceğine eminiz. Bu muhteşem lezzet, yeni yılın ilk saatlerini daha da unutulmaz kılacak.

Ayrıca diğer test içeriklerimiz için 👇👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?