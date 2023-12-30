Yılbaşında Pişirmen Gereken Yemeği Söylüyoruz!
Yılbaşında Pişirmen Gereken Yemeği Söylüyoruz!
Selamlar yılbaşına çok az kaldı 😊 Hepimizi tatlı bir telaş kapladı. Yeni bir yıl yeni heyecanlar.. Yılbaşında hangi yemeği pişireceğini bilmiyorsan imdadına yetişiyoruz. Hadi o zaman hemen teste...
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1. Yılbaşı sabahı uyandığında ilk olarak ne yaparsın?
2. Yılbaşı şarkıları arasında favorin hangisi?
3. Yılbaşında akşam planın ne?
4. Yılbaşı için dileğin bunlardan hangisi?
5. Yılbaşı sofrasında hangi yemek seni mutlu eder?
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6. Yılbaşı gecesi hangi aktivite seni daha çok eğlendirir?
7. Yılbaşı gecesi hangi tür filmi izlemeyi tercih edersin?
8. Yılbaşı hediye alışverişinde en çok hangi kategoride gezinirsin?
9. Yılbaşı gecesi tercih ettiğin müzik tarzı hangisi?
10. Son olarak yılbaşı gecesi kendine özel bir ritüel uygular mısın?
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Somon
Hindi
Kestaneli Pilav
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