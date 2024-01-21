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İnsan İlişkilerin Hangi Atıştırmalığa Benziyor?

İnsan İlişkilerin Hangi Atıştırmalığa Benziyor?

Nisanur Gölen
Nisanur Gölen - Diyetisyen
21.01.2024 - 13:01

Selamlar 😊 Bu eğlenceli testte insan ilişkilerinin hangi atıştırmalığa benzediğini ele alacağız.

Hazırsan başlayalım..

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1. İlk olarak cinsiyetini seç.

2. Yaşını seçer misin?

3. İlişkilerinde güven duygusu ne kadar önemli?

3. İlişkilerinde güven duygusu ne kadar önemli?

4. Karşındaki kişiyle ilişkinde bir problem yaşandığında, nasıl çözüm bulmayı tercih ediyorsun?

4. Karşındaki kişiyle ilişkinde bir problem yaşandığında, nasıl çözüm bulmayı tercih ediyorsun?

5. Yeni insanlarla tanışırken, kendini nasıl hissedersin?

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6. İnsanlarla olan ilişkilerinde senin için en önemli olan şey nedir?

6. İnsanlarla olan ilişkilerinde senin için en önemli olan şey nedir?

7. Yeni bir arkadaşlık kurarken, karşı tarafın hangi özellikleri seni çeker?

7. Yeni bir arkadaşlık kurarken, karşı tarafın hangi özellikleri seni çeker?

8. İnsanlarla iletişimde en çok zorlandığın konu nedir?

8. İnsanlarla iletişimde en çok zorlandığın konu nedir?

9. İnsanlarla birlikte geçirdiğin zaman içinde en çok neyden keyif alıyorsun?

9. İnsanlarla birlikte geçirdiğin zaman içinde en çok neyden keyif alıyorsun?

10. Son olarak bir arkadaşın seninle bir sırrını paylaştığında, bu sırrı koruma konusundaki yaklaşımın nedir?

10. Son olarak bir arkadaşın seninle bir sırrını paylaştığında, bu sırrı koruma konusundaki yaklaşımın nedir?
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Çikolata 😍

Çikolata 😍

Senin insan ilişkilerin herkes tarafından sevilen bir atıştırmalık olan çikolata  gibi. Tatlı, lezzetli ve her zaman keyif verici. Seninle tanışan herkes çok keyif alıyor. Çünkü sen sadece arkadaş canlısı biri değil, aynı zamanda insanlarla iletişim konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahipsin. Bu yeteneğin, empati yeteneğinle birleşince, insanlarla kurduğun bağlar adeta çelikten daha güçlü oluyor.

Seninle geçirilen her an, biriktirilen her güzel anı, dostlukların en tatlı çikolataları gibi hafızalarda yer ediyor. Dostlarına olan değerin, onlara olan ilgin ve yardımseverliğin, seninle tanışan herkesi etkileyen bir başka özelliğin.

İnsanlar seni gördükçe, seninle konuşma fırsatı buldukça hayranlıkları artıyor. Konuşma tarzın, hal ve hareketlerin, karşındakine verdiğin değer ve saygı, onların aklını başından alıyor.

Bilgiye olan açlığın, her konuda kendini geliştirmeye olan hırsın, seni sıradan bir insan olmaktan çıkarıp, bir insan sarrafına dönüştürüyor. İnsanlarla ilişkilerindeki bu başarın, senin çikolata kutusu gibi tatlı ve lezzetli hayatının en önemli parçalarından biri.

Patlamış mısır 😍

Patlamış mısır 😍

İnsanlarla olan ilişkin, tuzlu ve çıtır çıtır bir atıştırmalık olan patlamış mısırı andırıyor. Tıpkı patlamış mısırın ağızda bıraktığı hafif tuzlu lezzet gibi, senin de ilişkilerinde tatlı tuzlu anılar biriktiriyorsun. Elbette, her zaman pürüzsüz bir yolculuk olmuyor, zaman zaman senin de ilişkilerinde ufak tefek anlaşmazlıklar olabiliyor. Ancak bu anlaşmazlıklar genellikle kısa süreli oluyor ve hızla atlatılıyor.

İlişkilerinde derin sohbetlere dalmanın keyfini çıkarıyorsun. İnsanların düşüncelerini, fikirlerini öğrenmekten hoşlanıyorsun. Ama bu derin sohbetlerin yanı sıra, eğlenceyi de ihmal etmiyorsun. Çünkü senin için hayat, bir yandan düşünmek ve öğrenmek, diğer yandan ise eğlenmek ve gülmekle dolu.

Eğlenceli kişiliğinle her zaman ön plana çıkıyorsun. Espri yeteneğin sayesinde, çevrende neşe saçıyorsun. Espri yapmayı seviyorsun ve bu yeteneğinle çevrendekileri güldürmeyi başarıyorsun. Seninle geçirilen zaman, esprilerin havada uçuştuğu, keyifli ve neşeli anlarla dolu oluyor.

Cips 😍

Cips 😍

İlişkilerin, hepimizin aşırıya kaçtığında sağlıksız bir hale bürünen, ama bir o kadar da vazgeçilmezimiz olan cipsle ne kadar benzediğini hiç düşündünüz mü? İşte senin insanlarla olan ilişkin tam olarak bu şekilde. Birçok kişi için adeta bir çekim merkezi, bir vazgeçilmezsin. Ancak tıpkı cipsin aşırı tüketildiğinde zararlı olması gibi, sen de bazen insanlarla anlaşmazlıklar yaşayabiliyorsun.

İlişkilerini genellikle ortak noktalar üzerine kurmayı tercih ediyorsun. İnsanlarla benzerliklerin üzerinden bir bağ kurmayı seviyorsun. Ancak eleştiriye pek gelememen, senin ilişkilerindeki zayıf noktan olabilir. Belki de bu konuda kendini geliştirmeli, biraz daha esnek olmalı ve değişime açık hale gelmelisin.

Dışarıdan bakıldığında belki biraz soğuk ve mesafeli görünebilirsin. İnsanlar seni daha yakından tanıdıkça, senin  ne kadar sıcakkanlı ve iyi kalpli bir insan olduğunu fark edebiliyorlar. İşte bu yüzden, insanların seni daha yakından tanıması ve gerçek seni görmesi için onlara biraz daha zaman vermelisin.

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Pelda Yalçın

Çikolata 😍 Tatlı, lezzetli ve her zaman keyif verici. Seninle tanışan herkes çok keyif alıyor. Çünkü sen sadece arkadaş canlısı biri değil, aynı zamanda insa... Devamını Gör