İnsan İlişkilerin Hangi Atıştırmalığa Benziyor?
İnsan İlişkilerin Hangi Atıştırmalığa Benziyor?
Selamlar 😊 Bu eğlenceli testte insan ilişkilerinin hangi atıştırmalığa benzediğini ele alacağız.
Hazırsan başlayalım..
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1. İlk olarak cinsiyetini seç.
2. Yaşını seçer misin?
3. İlişkilerinde güven duygusu ne kadar önemli?
4. Karşındaki kişiyle ilişkinde bir problem yaşandığında, nasıl çözüm bulmayı tercih ediyorsun?
5. Yeni insanlarla tanışırken, kendini nasıl hissedersin?
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6. İnsanlarla olan ilişkilerinde senin için en önemli olan şey nedir?
7. Yeni bir arkadaşlık kurarken, karşı tarafın hangi özellikleri seni çeker?
8. İnsanlarla iletişimde en çok zorlandığın konu nedir?
9. İnsanlarla birlikte geçirdiğin zaman içinde en çok neyden keyif alıyorsun?
10. Son olarak bir arkadaşın seninle bir sırrını paylaştığında, bu sırrı koruma konusundaki yaklaşımın nedir?
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Çikolata 😍
Patlamış mısır 😍
Cips 😍
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