Bu Emojili Yemek Testine Göre Ağzının Tadını Biliyor musun?
Bu Emojili Yemek Testine Göre Ağzının Tadını Biliyor musun?
Selamlar 😊 Eğlenceli ve emojili testimize hoş geldin. Öncelikle bu testin eğlence amaçlı yapıldığını bilmeni isterim. Dilersen testimize geçelim..
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1. İşkembe çorbası
2. Ciğer sote
3. Hoşaf
4. Kapuska
5. Lahana sarması
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6. Midye
7. Karnabahar
8. Lokma tatlısı
9. Kokoreç
10. Kumru
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Sen ağzının tadını biliyorsun...
Sen seçicisin..
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