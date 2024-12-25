Bu Evet-Hayır Testine Göre Evleneceğin Günü Söylüyoruz!
Bu Evet-Hayır Testine Göre Evleneceğin Günü Söylüyoruz!
Düğün gününü merak ediyor musun? Evleneceğin günü tahmin etmek için sadece birkaç soruya yanıt ver. Hazırsan, aşkınızın geleceğine bir adım daha yaklaşın!👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Şu an birine aşık mısın?
3. Evlilik hakkında genel bir hayalin var mı?
4. Evlilik öncesi bir nişan düşünür müsün?
5. Daha önce hiç aldatıldın mı?
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6. Gerçek aşk var mı?
7. Evliliğin, sence yeni bir başlangıç mı?
8. Son olarak, evlilik ile ilgili hayallerini gerçekleştirmek için çaba harcıyor musun?
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