Bir Tabak Seç Bugün Duyman Gereken Cümleyi Sana Söyleyelim!
Bir Tabak Seç Bugün Duyman Gereken Cümleyi Sana Söyleyelim!
Selamlar 😊Bir tabak seç bugün duyman gereken cümleyi sana söyleyelim. Hadi o zaman hazırsan dilediğin tabağı seç!
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1. Bu tabaklardan birini seç.
Çok güzelsin/yakışıklısın.
Bugün seninle gurur duyuyoruz, harika bir iş başardın!
Senden bir tane daha yok 😍
Sakinleş! Nefes aldığın sürece her şeyin üstesinden gelirsin.
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