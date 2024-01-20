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Bir Tabak Seç Bugün Duyman Gereken Cümleyi Sana Söyleyelim!

Bir Tabak Seç Bugün Duyman Gereken Cümleyi Sana Söyleyelim!

Nisanur Gölen
Nisanur Gölen - Diyetisyen
20.01.2024 - 17:01

Selamlar 😊Bir tabak seç bugün duyman gereken cümleyi sana söyleyelim. Hadi o zaman hazırsan dilediğin tabağı seç!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Bu tabaklardan birini seç.

Çok güzelsin/yakışıklısın.

Çok güzelsin/yakışıklısın.

Bugün duyman gereken cümle 'Ne kadar güzel/yakışıklı olduğunu biliyor musun?' olacak. Günümüzde sürekli değişen ve bazen bizi yanıltıcı bir labirente sürükleyen güzellik algılarına rağmen, senin ne kadar güzel/yakışıklı olduğunu hatırlamanı istiyoruz.

Belki de son zamanlarda kendini biraz çirkin, belki de biraz bakımsız hissediyor olabilirsin. Ancak unutmamalısın ki, güzellik sadece dış görünüşle sınırlı değil. İç güzellik de en az dış güzellik kadar önemli. Ve biz, senin kalbinin ne kadar temiz olduğunu biliyoruz.

Öyleyse, kendine bir iyilik yap ve her sabah aynaya baktığında kendine 'Ben ne kadar güzelim/yakışıklıyım' de. Kendine olan bu güveni ve sevgiyi hissettiğinde, emin olun, çevrendeki herkes de senin ne kadar güzel/yakışıklı olduğunu görecek. Unutmayın, güzellik bir bakış, bir gülüş, bir kelime veya bir eylemde saklı olabilir. Kendini sev ve ne kadar güzel/yakışıklı olduğunu dünyaya göster!

Bugün seninle gurur duyuyoruz, harika bir iş başardın!

Bugün seninle gurur duyuyoruz, harika bir iş başardın!

Bugün, senin ne kadar muhteşem bir iş çıkardığını duymanı istiyoruz. Bir süredir, belki de hayatının her alanında, belki de sadece iş hayatında, belki de kişisel yaşamında, bir şeyler için ter döküyordun. Belki de tüm enerjini ve zamanını, işlerini yoluna koymak için harcadın, belki de tüm dünyayı sırtında taşıdığını hissettin. Ama artık rahat bir nefes alabilirsin, çünkü sen başardın.

Biliyoruz, bazen kendine çok fazla yükleniyor ve eleştiriyorsun. Belki de kendi en büyük eleştirmenin olabilirsin. Ancak bugün, seninle ne kadar gurur duyduğumuzu bilmeni istiyoruz. Sadece biz değil, herkesin seninle gurur duyduğunu bilmeni istiyoruz. Çünkü sen, başarıya ulaşmak için gereken tüm özelliklere sahipsin. 

Kendine olan inancını kaybetme, çünkü senin potansiyelin sınırsız. Kendine güvenmeli ve kendi başarılarını kutlamalısın. Çünkü sen, başarıyı hak eden birisin.

Senden bir tane daha yok 😍

Senden bir tane daha yok 😍

Bu dünyada senin gibi bir başkası daha yok! Sen tamamen eşsiz ve benzersiz bir bireysin. Dünya üzerindeki her birimiz, farklı özellikler ve kişiliklerle donatılmış, kendine has bireyleriz. Kendi değerinin farkına varmalı ve bu değeri korumalısın. Kendini gereksiz yere üzmeyi bırak, çünkü sen  bunu asla hak etmiyorsun.

Hayatın getirdiği stresli anlar, elbette ki zaman zaman karşımıza çıkabilir. Ancak unutma ki, bu anlar sadece geçici. Onlar birer bulut gibi hayatının üzerinden geçip giderler. Asıl olan, bu bulutların senin güneşini karartmasına izin vermemektir.

Bir insanın öncelikle kendisine aşık olması, kendisini sevmesi ve değer vermesi gerektiğini unutmayın. Kendine olan sevgin ve değerini bilmen, hayatının her alanında sana pozitif enerji sağlayacaktır. Kendini sevdiğinde, bu sevgiyi çevrendeki insanlara da yansıtacaksın.

Sakinleş! Nefes aldığın sürece her şeyin üstesinden gelirsin.

Sakinleş! Nefes aldığın sürece her şeyin üstesinden gelirsin.

Hey, belki de son dönemde hayatın biraz fazla karmaşık ve stresli oldu, değil mi? Ama unutma, her zorluk gibi bu da geçici. Önemli olan, bu fırtınalı dönemlerde bile sakinliğini koruyabilmek. Her nefes aldığın sürece, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğine dair inancını kaybetme.

Biliyoruz ki, sen oldukça güçlü bir bireysin ve bu zorluklar seni yıldıramaz. İnançlarının peşinden gitmeye devam et, çünkü bu çabaların sonunda hak ettiğin başarıyı elde edeceksin. Her ne olursa olsun, pes etme. Çünkü senin içindeki o inanılmaz güç, her türlü engeli aşmana yardımcı olacak. İnan bize, bu zorlu sürecin sonunda seni bekleyen başarı, tüm çabalarına değecek.O zaman seninle beraber bu başarıları kutlamak için yanında olacağız!

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