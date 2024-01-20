Bir Tabak Seç Bugün Duyman Gereken Cümleyi Sana Söyleyelim!

Bugün duyman gereken cümle 'Ne kadar güzel/yakışıklı olduğunu biliyor musun?' olacak. Günümüzde sürekli değişen ve bazen bizi yanıltıcı bir labirente sürükleyen güzellik algılarına rağmen, senin ne kadar güzel/yakışıklı olduğunu hatırlamanı istiyoruz.

Belki de son zamanlarda kendini biraz çirkin, belki de biraz bakımsız hissediyor olabilirsin. Ancak unutmamalısın ki, güzellik sadece dış görünüşle sınırlı değil. İç güzellik de en az dış güzellik kadar önemli. Ve biz, senin kalbinin ne kadar temiz olduğunu biliyoruz.

Öyleyse, kendine bir iyilik yap ve her sabah aynaya baktığında kendine 'Ben ne kadar güzelim/yakışıklıyım' de. Kendine olan bu güveni ve sevgiyi hissettiğinde, emin olun, çevrendeki herkes de senin ne kadar güzel/yakışıklı olduğunu görecek. Unutmayın, güzellik bir bakış, bir gülüş, bir kelime veya bir eylemde saklı olabilir. Kendini sev ve ne kadar güzel/yakışıklı olduğunu dünyaya göster!