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İBB Operasyonu: Murat Ongun’un Avukatı da Gözaltına Alındı

İBB Operasyonu: Murat Ongun’un Avukatı da Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.04.2025 - 07:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonunda tutuklanan Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel de gözaltına alındı. Günel’le birlikte yine avukat olan Kazım Yiğit Akalın da gözaltına alındı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınarak tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınarak tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı.

Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltıyı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: 'İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafi olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!'

Serkan Günel’le birlikte dosyanın avukatlarından Kazım Yiğit Akalın da gözaltına alındı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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