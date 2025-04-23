21-23 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Oğuzhan Uğur, Deprem Bağışları Hakkında Açıklama Yaptı
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2. Işın Karaca 6 Ayda Nasıl 25 Kilo Verdi?
3. Espressolab Paylaşımıyla Tepki Çeken Mert Vidinli, Özge Özpirinçci ve Nicelerini Kaybetti
4. Hadise ve Seda Bakan Dostluğu Bitti!
5. Kubilay Aka'dan Mert Vidinli'ye Olay Gönderme
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6. Afra Saraçoğlu'ndan Radikal İmaj Değişikliği
7. Liste Epey Kabardı: Mert Vidinli Espressolab Paylaşımından Neredeyse Tüm Ünlü Takipçilerini Kaybetti
8. Neşe Karaböcek, Kız Kardeşinin Enişteciliğini Kitabında Anlattı, "Affetmedim" Dedi
9. Türkan Şoray'ın Değişimi Dikkat Çekti
10. Esra Erol ve Kız Kardeşleri Arasındaki Benzerlik Şoka Soktu!
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11. Hadise ve Seda Bakan'ın Küslüğünün Arkasındaki Sır Perdesi Aralandı
12. Kızılcık Şerbeti Doğa'nın 100 Bin TL'lik Çatal Bıçak Seti Sosyetik İsimde Çıktı!
13. Üvey Annenin, Defne Joy Foster'ın Oğlu Can'a Sorduğu Sorular Tepki Çekti
14. 6.2'lik İstanbul Depremine Ünlülerden Gelen Yorumlar
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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