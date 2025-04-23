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21-23 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

21-23 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.04.2025 - 00:35

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Oğuzhan Uğur, Deprem Bağışları Hakkında Açıklama Yaptı

1. Oğuzhan Uğur, Deprem Bağışları Hakkında Açıklama Yaptı

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde aktif rol oynayan, bağış toplama sürecinde desteğini esirgeyen Oğuzhan Uğur, sosyal medya fenomeni ve komedyen Murat Sakaoğlu'ndan gelen iddialar sonucu o döneme ilişkin soruları yanıtladı.

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2. Işın Karaca 6 Ayda Nasıl 25 Kilo Verdi?

2. Işın Karaca 6 Ayda Nasıl 25 Kilo Verdi?

Güçlü sesiyle sık sık gündem olan Işın Karaca, 6 ayda tam 25 kilo verdiğini açıkladı. Ayrıca nasıl zayıfladığını da anlattı.

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3. Espressolab Paylaşımıyla Tepki Çeken Mert Vidinli, Özge Özpirinçci ve Nicelerini Kaybetti

3. Espressolab Paylaşımıyla Tepki Çeken Mert Vidinli, Özge Özpirinçci ve Nicelerini Kaybetti

Boykot listesindeki Espressolab’te kahve içerken paylaşım yapan Mert Vidinli, sosyal medyada büyük tepki çekti. Aynı zamanda ünlü arkadaşlarının da tepkisini çeken Vidinli, başta en yakın arkadaşı olduğunu söylediği Özpirinçci olmak üzere çok 'dostunu' kaybetti.

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4. Hadise ve Seda Bakan Dostluğu Bitti!

4. Hadise ve Seda Bakan Dostluğu Bitti!

Esas Oğlan dizisinde beraber rol alan Hadise ve Seda Bakan'ın yere göğe sığdıramadığı kız kardeşiliği kısa sürdü. Önce Hadise, Seda Bakan'la pozlarını sildi sonra Seda Bakan'dan karşı atak gecikmedi.

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5. Kubilay Aka'dan Mert Vidinli'ye Olay Gönderme

5. Kubilay Aka'dan Mert Vidinli'ye Olay Gönderme

Espressolab paylaşımıyla büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Mert Vidinli'ye Kubilay Aka'dan olay bir gönderme geldi.

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6. Afra Saraçoğlu'ndan Radikal İmaj Değişikliği

6. Afra Saraçoğlu'ndan Radikal İmaj Değişikliği

Yalı Çapkını 101. bölümüyle final yaptıktan sonra yenilenmeye karar veren Afra Saraçoğlu, kumral saçlarına veda etti. Radikal imaj değişikliği sosyal medyayı ikiye böldü.

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7. Liste Epey Kabardı: Mert Vidinli Espressolab Paylaşımından Neredeyse Tüm Ünlü Takipçilerini Kaybetti

7. Liste Epey Kabardı: Mert Vidinli Espressolab Paylaşımından Neredeyse Tüm Ünlü Takipçilerini Kaybetti

CHP'nin boykot listesinin basında gelen Espressolab'de elinde kahvesiyle verdiği poz yüzünden sosyal medyada büyük tepki gören Mert Vidinli, ünlü takipçilerini de bir bir kaybetti. Liste kabardıkça kabardı.

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8. Neşe Karaböcek, Kız Kardeşinin Enişteciliğini Kitabında Anlattı, "Affetmedim" Dedi

8. Neşe Karaböcek, Kız Kardeşinin Enişteciliğini Kitabında Anlattı, "Affetmedim" Dedi

Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek, magazine adını atın harflerle kazıyan kız kardeşiyle yaşadığı 'eniştecilik' meselesini kitabında anlattığını basın toplantısında açıkladı. Kız kardeşini hiç affetmediğini vurguladı.

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9. Türkan Şoray'ın Değişimi Dikkat Çekti

9. Türkan Şoray'ın Değişimi Dikkat Çekti

Bir etkinlikte görüntülenen Yeşilçam Sultanı Türkan Şoray'ın değişikliği dikkat çekti. Oldukça fazla kilo verdiği gerçeği gözlerden kaçmadı.

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10. Esra Erol ve Kız Kardeşleri Arasındaki Benzerlik Şoka Soktu!

10. Esra Erol ve Kız Kardeşleri Arasındaki Benzerlik Şoka Soktu!

Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol nişanlandı. Nişan törenine damga vuran detay ise Esra Erol ve kız kardeşlerinin olay benzerliği oldu.

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11. Hadise ve Seda Bakan'ın Küslüğünün Arkasındaki Sır Perdesi Aralandı

11. Hadise ve Seda Bakan'ın Küslüğünün Arkasındaki Sır Perdesi Aralandı

Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz, Seda Bakan küslüğüyle ilgili küçük ipuçları verdi. İkilinin küsme sebebinin arkasındaki sır perdesi bir miktar aralandı.

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12. Kızılcık Şerbeti Doğa'nın 100 Bin TL'lik Çatal Bıçak Seti Sosyetik İsimde Çıktı!

12. Kızılcık Şerbeti Doğa'nın 100 Bin TL'lik Çatal Bıçak Seti Sosyetik İsimde Çıktı!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa karakterinin satın aldığı dudak uçuklatan çatal bıçak takımı, sosyetik bir ismin masasında göze çarptı!

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13. Üvey Annenin, Defne Joy Foster'ın Oğlu Can'a Sorduğu Sorular Tepki Çekti

13. Üvey Annenin, Defne Joy Foster'ın Oğlu Can'a Sorduğu Sorular Tepki Çekti

Defne Joy Foster'ın oğlu üvey annesi Beyza Dankal'ın YouTube programında oldukça enteresan sorulara maruz bırakıldı. Defne Joy Foster hakkında Can'a yöneltilen sorular sosyal medyada tepki çekti.

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14. 6.2'lik İstanbul Depremine Ünlülerden Gelen Yorumlar

14. 6.2'lik İstanbul Depremine Ünlülerden Gelen Yorumlar

Merkez üssü Silivri olarak belirlenen 6.2'lik İstanbul depremi tüm yurttaşları endişe ve paniğe sürükledi. Ünlü isimlerden de yaşanan korkunç olaya yorumlar gecikmedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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