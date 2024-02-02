Yiyecek Tercihlerine Göre Depresif Misin?
Yiyecek Tercihlerine Göre Depresif Misin?
Selamlar 😊 Zaman zaman ruh halimiz değişebiliyor. Bu testimizde seçtiğin yiyeceklere göre bu sıralar depresif misin onu söyleyeceğiz. O zaman hadi teste!!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Sırada yaşın var. Seç onu da.
3. Bir zor günün ardından hangi yiyeceği tercih edersin?
4. Stresli olduğunda hangi yiyeceği tüketmeyi tercih edersin?
5. Bir gün boyunca seni mutlu edecek tek yiyecek hangisi olurdu?
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6. Bir akşam yemeğinde ana yemek olarak hangi yiyeceği tercih edersin?
7. Tatlı bir mola için hangi içeceği tercih edersin?
8. Kahvaltıda ne tür bir yiyecek tercih edersin?
9. Bir yaz gününde serinlemek için hangi dondurma çeşidini tercih edersin?
10. Son olarak üzgünken iştahın ?
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Evet , bu sıralar depresifsin.
Ne depresifsin ne de mutlu...
Sen depresif değilsin aksine mutlusun.
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