Yiyecek Tercihlerine Göre Depresif Misin?

Görünüşe göre son zamanlarda biraz tatsız bir dönemden geçiyorsun, değil mi? Yemek seçimlerin, sanki birazcık dış dünyadan kaçışın gibi görünüyor. Abur cuburun ve tatlıların cazibesine kapılmışsın, bir nevi lezzetli bir sığınak gibi.

Hayatın tuzlu taraflarından bir mola verip, tatlı bir kaçamağa çıkmış gibisin. Ancak, bu durum enerjinin düşük olduğunu ve moralinin bozuk olduğunu gösteriyor.

Bir an önce kendine gelmen gerekiyor. Bu depresif hallerin, senin neşeli ve enerjik doğanla hiç uyuşmuyor. Unutma, bazen hepimizin biraz yardıma ihtiyacı olabilir. Kendini kötü hissettiğinde destek almak için tereddüt etme. Çünkü sen, sen olduğunda, dünya daha güzel bir yer oluyor.