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Yiyecek Tercihlerine Göre Depresif Misin?

Yiyecek Tercihlerine Göre Depresif Misin?

Nisanur Gölen
Nisanur Gölen - Diyetisyen
02.02.2024 - 18:16

Selamlar 😊 Zaman zaman ruh halimiz değişebiliyor. Bu testimizde seçtiğin yiyeceklere göre bu sıralar depresif misin onu söyleyeceğiz. O zaman hadi teste!!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Sırada yaşın var. Seç onu da.

3. Bir zor günün ardından hangi yiyeceği tercih edersin?

4. Stresli olduğunda hangi yiyeceği tüketmeyi tercih edersin?

5. Bir gün boyunca seni mutlu edecek tek yiyecek hangisi olurdu?

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6. Bir akşam yemeğinde ana yemek olarak hangi yiyeceği tercih edersin?

7. Tatlı bir mola için hangi içeceği tercih edersin?

8. Kahvaltıda ne tür bir yiyecek tercih edersin?

9. Bir yaz gününde serinlemek için hangi dondurma çeşidini tercih edersin?

10. Son olarak üzgünken iştahın ?

10. Son olarak üzgünken iştahın ?
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Evet , bu sıralar depresifsin.

Evet , bu sıralar depresifsin.

Görünüşe göre son zamanlarda biraz tatsız bir dönemden geçiyorsun, değil mi? Yemek seçimlerin, sanki birazcık dış dünyadan kaçışın gibi görünüyor. Abur cuburun ve tatlıların cazibesine kapılmışsın, bir nevi lezzetli bir sığınak gibi. 

Hayatın tuzlu taraflarından bir mola verip, tatlı bir kaçamağa çıkmış gibisin. Ancak, bu durum enerjinin düşük olduğunu ve moralinin bozuk olduğunu gösteriyor.

Bir an önce kendine gelmen gerekiyor. Bu depresif hallerin, senin neşeli ve enerjik doğanla hiç uyuşmuyor. Unutma, bazen hepimizin biraz yardıma ihtiyacı olabilir. Kendini kötü hissettiğinde destek almak için tereddüt etme. Çünkü sen, sen olduğunda, dünya daha güzel bir yer oluyor.

Ne depresifsin ne de mutlu...

Senin son zamanlardaki yiyecek seçimlerine bakılırsa, ne tam anlamıyla depresyonda ne de uçsuz bucaksız bir mutluluk denizinde yüzüyorsun. İkisinin tam ortasında, biraz düşünceli, biraz da kararsız bir ruh hali içindesin. Belki de bir çıkmazın içine sıkışmış hissediyorsun kendini, ama pes etmiş gibi görünmüyorsun. İçinde bulunduğun durumun geçici olduğunu biliyor, bu labirentten çıkacağına dair inancını koruyorsun.

Son dönemlerde belki de stresin etkisiyle sağlıksız beslenme eğilimine kapılmış olabilirsin. Ancak bu durumun geçici olduğunu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarına geri dönüş yapacağını biliyorsun. Belki de bu dönemde kafanı dağıtman, biraz rahatlaman gerekiyor. Kendine bir seyahat armağan etmek, yeni yerler keşfetmek belki de bu durumdan çıkmanı sağlayacak anahtar olabilir. Ayrıca sevdiklerinle zaman geçirmek, onlarla sohbet ederek kafandaki düşünceleri paylaşmak da iyi bir fikir olabilir. Unutma, hayatın tuzu biberi sevdiklerinle geçirilen keyifli anlardır!

Sen depresif değilsin aksine mutlusun.

Sen depresif değilsin aksine mutlusun.

Hayatın renkli yüzünü seçimlerinle yansıtıyorsun ve bu da senin asla depresif bir ruh hali içerisinde olmadığını gösteriyor. Aksine, hayatın her anını dolu dolu yaşamak için adeta bir enerji patlaması yaşıyorsun. Bu dönemlerde, neşenin ve mutluluğun doruk noktasında olduğunu söylemek yanıltıcı olmaz.

Elbette, her insan gibi senin de zaman zaman moralin bozulabiliyor, enerjin düşebiliyor. Ancak bu durumlar seni uzun süreli bir melankoliye sürüklemiyor. Aksine, bu düşüşleri kısa sürede atlatmayı ve enerjini yeniden toparlamayı başarıyorsun.

Sosyal bir kişi olduğun kadar duygusal bir kişi de olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlarla duygularını paylaşmayı seviyorsun. Hüzünlü olduğunda bunu çevrenle paylaşmayı tercih ediyorsun. Ancak aynı zamanda neşeni de çevrenle paylaşmayı ihmal etmiyorsun. İnsanları neşelendirmek senin için adeta bir görev gibi. Bu yüzden neşenin hiç eksik olmaması dileğiyle, hayatının her anını dolu dolu yaşamaya devam et!

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