En Sevdiğin Kahvaltı Yiyeceklerine Göre Sabah Enerjini Tahmin Ediyoruz!
En Sevdiğin Kahvaltı Yiyeceklerine Göre Sabah Enerjini Tahmin Ediyoruz!
Selamlar 😉 Sabahları acaba güne enerjik başlayanlardan mısın yoksa yatağından kalkamayanlardan mı? Öğrenmek için
Hadi teste!!
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1. Aşağıdakilerden hangisi senin için sağlıklı bir tercih olurdu?
2. Yumurtayı nasıl alırdın?
3. Omlette tercihin?
4. Patatesi nasıl tercih edersin?
5. Bu peynirlerden hangisi tercihin olur?
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6. Bir ekmek seç.
7. Ekmeğine hangisini süreceksin?
8. Peki bunlardan hangisi?
9. Hangi meyveyi kahvaltında daha çok tercih edersin?
10. Hangi kahvaltı malzemeleri seni daha çok cezbeder?
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Enerjik 🥳
Sabahları uykucusun 😴
Sabah enerjin karmaşık😯
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