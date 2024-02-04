Kuracağın Sofraya Göre Ne Kadar Misafirperversin?
Kuracağın Sofraya Göre Ne Kadar Misafirperversin?
Selamlar 😊 Kuracağın sofraya göre ne kadar misafirperversin? Öğrenmek için 👇👇
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1. İlk olarak sofranı süslemek için hangi detaylara önem verirsin?
2. Misafirlerinin sofrada rahat etmesi için hangi detaylara dikkat edersin?
3. Misafirlerin gelmeden önceki son hazırlık aşaman ne olur?
4. Bir başlangıç atıştırmalık olarak hangi seçeneği sunmayı tercih edersin?
5. Misafirlerine ikram etmek için hangi içecekleri tercih edersin?
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6. Misafirlerin için bir ana yemek hazırlarken hangi seçeneği tercih edersin?
7. Misafirlerine hangi ekstra atıştırmalıkları sunmayı tercih edersin?
8. Tatlı olarak hangi seçenekleri ikram etmeyi tercih edersin?
9. Misafirlerinin alerji veya özel beslenme gereksinimleri varsa nasıl tepki verirsin?
10. Son olarak yemek sonrası misafirlerine ne tür bir aktivite önerirsin?
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Misafirperver demek sen demek 🥳
Misafirperversin ama...
Misafirperverlikte daha fazla çaba gerekiyor..
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