Bu Kore Yemeklerinden Kaç Tanesinin Adını Doğru Bilebilirsin?
Bu Kore Yemeklerinden Kaç Tanesinin Adını Doğru Bilebilirsin?
Ülkemizde Asya yemekleri oldukça ilgi çekiyor. Fakat restoranlarda hep aynı yiyecekleri görüyoruz. Biz de sizler için daha önce duymamış olduğunuzu düşündüğümüz Kore yemeklerini seçtik. Peki siz bu yemeklerin isimlerini bilebilecek misiniz?
Hadi acıkma garantili teste başlayalım!
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1. Kolaylardan başlayalım. Bil bakalım bu yemeğin adı ne?
2. Bunlar çocuk oyuncağı dediğini duyar gibiyim, sabret! Bu yemeğin adı ne?
3. Türkiye'de yapan yer bulmak neredeyse imkansız, ne bu?
4. Bilmeyenler için yavaş yavaş zorlaşıyor sanki ne dersin... Söyle bakalım şimdi bu yemeğin adı ne?
5. Kolay gibi gözükse de kafanı karıştırabilir. Söyle bakalım bu hangi yemek?
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6. İşte şimdi zorlaşmaya başladı.
7. Tadını bilenlerin canı çekti bile. Geleneksel kurabiyenin adı ne?
8. Görüntüsü pek iç açıcı gelmedi farkındayım ama tadı 10 numara! Ama adı ne?
9. Aslında tahmin etmesi kolay...
10. Her zevke hitap etmediğini biliyoruz... Ama adı ne?
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11. Bonus: Kolay ama zor. Bil bakalım ne bu?
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