Bu Kore Yemeklerinden Kaç Tanesinin Adını Doğru Bilebilirsin?

Ülkemizde Asya yemekleri oldukça ilgi çekiyor. Fakat restoranlarda hep aynı yiyecekleri görüyoruz. Biz de sizler için daha önce duymamış olduğunuzu düşündüğümüz Kore yemeklerini seçtik. Peki siz bu yemeklerin isimlerini bilebilecek misiniz?

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