Ağzının Tadını Bilenlerin Bir Soru Bile Kaçırmayacağı Yemek Testi
Ağzının Tadını Bilenlerin Bir Soru Bile Kaçırmayacağı Yemek Testi
Hem dünya hem de Türk mutfağından sorular içeren bu yemek testinde bakalım kaç soruya doğru cevap verebileceksin 🙌
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1. Hangisi Türk mutfağında İç Anadolu Bölgesi'ne özgü bir çorbadır?
2. Gödek nedir?
3. İyi pişmiş bir etin iç sıcaklık derecesi kaç olmalıdır?
4. Çiğ badem ve dolmalık fıstık ile yapılan pilav türünün adı nedir?
5. En pahalı sakatat aşağıdakilerden hangisidir?
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6. Bu oldukça kolay! Adana ve Urfa kebaplarının arasındaki fark nedir?
7. Fransız usulü alafranga mutfak geleneğinin lokanta ve kafeler ile İstanbul mutfağıyla buluştuğu ilk semtler hangileridir?
8. İçine tarçın konulmuş hamur işi olan, Waffle’ın Kore versiyonu da denilen yiyecek hangisidir?
9. Çiğ etin çeşitli baharatlar ve tuzla kurutulmasıyla yapılan yiyeceğe ne ad verilir?
10. Beşamel sos ile yapılan yemek aşağıdakilerden hangisidir?
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