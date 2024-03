Evet/ Hayır Testine Göre Hürrem misin Mahidevran mı?

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle Mahidevran sultansın! Kendini her zaman ön planda tutan, özellikle kendi planları için, kendi geleceği için hareket eden bir insansın. Senin yaptığın planlar genelde kısa vadeli; günü kurtaralım, haftayı kurtaralım, şeklinde. Her zaman da planların tıkırında işlemiş ama unutma geleceği de düşünmen lazım! Sorunları her zaman hafife alan bir yapın var ve bu nedenle yanlış adımlar atıyorsun. Düzenin içinde kaybolmuş ve ne kadar güçlü olduğunu unutmuşsun. Sevdiklerinin çıkarlarını da korumayı unutmuşsun. Düşmeden, yıkılmadan ayağa kalkma zamanı!