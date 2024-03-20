Evet/ Hayır Testine Göre Hürrem misin Mahidevran mı?
Evet/ Hayır Testine Göre Hürrem misin Mahidevran mı?
İzlemekten asla sıkılmadığımız, tarihi dizilere damgasını vurmuş Muhteşem Yüzyıl dizisinin efsane iki kadınından sen hangisisin?
Hadi öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk olarak iyi yalan söyleyebilir misin?
2. Peki sürekli yalan söyler misin?
3. İnsanlarla rekabete girer misin?
4. Güçlü olmak için her şeyi ama her şeyi yapar mısın?
5. Yaptıklarından pişman olur musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Keşke dediğin şeyler çok mu?
7. İnsanları kolay bir şekilde etkin altına alabilir misin?
8. Planlı biri misin?
9. Etrafındaki insanlar sana güvenir mi?
10. Sevdiklerin için birini öldürebilir misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Aşk senin için önemli mi?
Mahidevransın!
Hürremsin!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın