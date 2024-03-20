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Evet/ Hayır Testine Göre Hürrem misin Mahidevran mı?

Evet/ Hayır Testine Göre Hürrem misin Mahidevran mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 12:49

İzlemekten asla sıkılmadığımız, tarihi dizilere damgasını vurmuş Muhteşem Yüzyıl dizisinin efsane iki kadınından sen hangisisin?

Hadi öğrenelim!

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1. İlk olarak iyi yalan söyleyebilir misin?

2. Peki sürekli yalan söyler misin?

3. İnsanlarla rekabete girer misin?

4. Güçlü olmak için her şeyi ama her şeyi yapar mısın?

5. Yaptıklarından pişman olur musun?

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6. Keşke dediğin şeyler çok mu?

7. İnsanları kolay bir şekilde etkin altına alabilir misin?

8. Planlı biri misin?

9. Etrafındaki insanlar sana güvenir mi?

10. Sevdiklerin için birini öldürebilir misin?

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11. Aşk senin için önemli mi?

Mahidevransın!

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle Mahidevran sultansın! Kendini her zaman ön planda tutan, özellikle kendi planları için, kendi geleceği için hareket eden bir insansın. Senin yaptığın planlar genelde kısa vadeli; günü kurtaralım, haftayı kurtaralım, şeklinde. Her zaman da planların tıkırında işlemiş ama unutma geleceği de düşünmen lazım! Sorunları her zaman hafife alan bir yapın var ve bu nedenle yanlış adımlar atıyorsun. Düzenin içinde kaybolmuş ve ne kadar güçlü olduğunu unutmuşsun. Sevdiklerinin çıkarlarını da korumayı unutmuşsun. Düşmeden, yıkılmadan ayağa kalkma zamanı!

Hürremsin!

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle Hürrem sultansın! Gözü kara, ne istediğini bilen ve istediklerini almak için her şeyi yapabilen birisin. Tıpkı Hürrem gibi. Sevdiklerini her daim koruyan, kollayan, sevdiklerine tam bir melek, sevmediklerine ise tam bir şeytansın! Sana yapılan kötülüğü asla unutmaz, gün gelir hesabını sorarsın! Her zaman planlısın. Hem bugününü hem de yıllar sonrasını düşünür planlarsın. Sen planların, entrikaların ve gücün insanısın!

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