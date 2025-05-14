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Kıvanç Tatlıtuğ Kimdir, Kaç Yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ Nereli, Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Kıvanç Tatlıtuğ Kimdir, Kaç Yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ Nereli, Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.05.2025 - 08:12

Türk televizyonlarının altın çocuğu, podyumdan ekranlara uzanan yıldız bir kariyer… Kıvanç Tatlıtuğ, hem yakışıklılığı hem de oyunculuk yeteneğiyle uzun yıllardır ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri olmayı başarıyor. Modellikten oyunculuğa geçişi, her rolüyle gündem yaratması ve özel hayatındaki sakin ama göz kamaştıran duruşuyla Tatlıtuğ, oyunculuk ve yetenekleriyle de büyülüyor.

Başak Dizer Tatlıtuğ ile mutlu bir birliktelik yaşayan Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ hakkında merak edilenleri derledik. Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi yapımlarda rol aldı? İşte detaylar...

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Kıvanç Tatlıtuğ Kimdir?

Kıvanç Tatlıtuğ Kimdir?

Yakışıklılığıyla nefesleri kesen, oyunculuğuyla her rolüne damga vuran, ekranların karizmatik yüzü… Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'nin en karizmatik ve en çok konuşulan isimlerinden biri. Podyumlardan televizyon dünyasına adım atan Tatlıtuğ, kısa sürede sadece model değil, gerçek bir oyuncu olduğunu ispatladı. “Aşk-ı Memnu”daki Behlül’le gönülleri fetheden Kıvanç, hem dramın hem aksiyonun altından başarıyla kalkarak Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Sadece ekran değil, kırmızı halı da ondan soruluyor; her hareketi, her paylaşımı olay oluyor. Kısacası Kıvanç Tatlıtuğ, magazin dünyasının vazgeçilmez yıldızı, milyonların ekrandaki aşkı!

Kıvanç Tatlıtuğ Kaç Yaşında?

Kıvanç Tatlıtuğ Kaç Yaşında?

27 Ekim 1983 doğumlu Kıvanç Tatlıtuğşu an 41 yaşında. Ama kabul edelim, onu gören asla bu yaşta olduğunu tahmin edemez!

Kıvanç Tatlıtuğ Nereli?

Kıvanç Tatlıtuğ Nereli?

Yakışıklılığı kadar kökeni de merak konusu olan Kıvanç TatlıtuğAdana doğumlu! Ama sadece Adanalı değil; ailesinin kökleri anne tarafından Edirne’ye, baba tarafından ise Boşnak göçmenlerine dayanıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ Kariyer Başlangıcı

Kıvanç Tatlıtuğ Kariyer Başlangıcı

Modellikten ekrana, ekrandan gönüllere… Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyeri podyumlarda başladı. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilerek tüm dikkatleri üzerine çekti. O an herkes aynı şeyi düşündü: 'Bu çocuk sadece mankenlik yapmaz, oynar da!' Nitekim öyle de oldu. 2005 yılında 'Gümüş' dizisinde Mehmet karakteriyle oyunculuğa adım attı. Ve o günden sonra Türk televizyonlarının yıldızı doğdu!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Özel Hayatı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Özel Hayatı

Uzun yıllar magazin kameralarının peşinden ayrılmadığı Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile Paris’te sade ama romantik bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin bu sürpriz evliliği, döneminin en çok konuşulan aşk hikâyelerinden biri oldu. 2022 yılında oğulları Kurt Efe dünyaya geldi ve Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı. Oyuncu, ailesine olan bağlılığı ve gözlerden uzak, sakin yaşam tarzıyla da takdir topluyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ Öne Çıkan Açıklamaları

Kıvanç Tatlıtuğ Öne Çıkan Açıklamaları

“Ben Başak’ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çok sevmek yetmedi çünkü… Bir insanı sevmek onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor”

'Beni tanıyan yakın çevrem bilir. Kendimin dışında etrafımla çok fazla ilgilenen bir insan olmadım'

'Ben her zaman önümdeki tabağı yedim. Önümdeki tabağa odaklandım. Herkesin de önünden yemesi gerektiğine inanan bir adamım'

'Beni daha vicdanlı, insanlara karşı daha tatlı bir hale getirdi. Çocuk sana, nasıl anne baba olman gerektiğini kendisi söylüyor. Sonuçta hepimiz öleceğiz ama aradaki o tamamlanma duygusunu ben oğlumla çok hissettim. Oğlum, vücudum ve ruhumdaki boşlukları tamamladı'

Kıvanç Tatlıtuğ Yer Aldığı Diziler

Kıvanç Tatlıtuğ Yer Aldığı Diziler

  • 2005-2007Gümüş – Mehmet Şadoğlu (Başrol) – Kanal D

  • 2006Acemi Cadı – Kendisi (Konuk oyuncu)

  • 2007-2008Menekşe ile Halil – Halil Tuğlu (Başrol)

  • 2008-2010Aşk-ı Memnu – Behlül Haznedar (Başrol)

  • 2010Ezel – Sekiz / Ramiz Karaeski (Konuk oyuncu) – atv

  • 2011-2013Kuzey Güney – Kuzey Tekinoğlu (Başrol) – Kanal D

  • 2014Kurt Seyit ve Şura – Kurt Seyit Eminof – Star TV

  • 2016-2017Cesur ve Güzel – Cesur Alemdaroğlu Karahasanoğlu (Başrol)

  • 2018-2019Çarpışma – Kadir Adalı / Yusuf Karaca – Show TV

  • 2023-2024Aile – Aslan Soykan

  • İnternet Dizi ve Filmleri

  • - 2021Into the Night – Arman (Konuk oyuncu) – Netflix

  • - 2022Yakamoz S-245 – Başrol oyuncusu – Netflix

  • - 2022Âşıklar Bayramı – Avukat Yusuf – Netflix

  • - 2023Boğa Boğa – Yalın – Netflix

  • - 2023İstanbul İçin Son Çağrı – Mehmet Yılmaz – Netflix

Kıvanç Tatlıtuğ Yer Aldığı Filmler

Kıvanç Tatlıtuğ Yer Aldığı Filmler

  • 2007Amerikalılar Karadeniz'de 2 – Muzaffer (Başrol)

  • 2010Oyuncak Hikayesi 3 – Ken (Seslendirme)

  • 2013Kelebeğin Rüyası – Muzaffer Tayyip Uslu (Başrol)

  • 2018Hadi Be Oğlum – Ali Kaptan

  • 2018Organize İşler 2: Sazan Sarmalı – Sarı Saruhan

Kıvanç Tatlıtuğ Güncel Projeleri

Kıvanç Tatlıtuğ Güncel Projeleri

Son olarak 'Aile' dizisinde Aslan Soykan karakterini canlandıran Tatlıtuğ, Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, 1960’larda banka soygunları ile olduğu kadar zekası ve karizmasıyla da  dikkat çeken ve “ilk Türk gangster” olarak anılan Necdet Elmas’ın hayatını ekrana taşıyacak projede yer alacak.

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu  Levent Cantek'in kaleme alacağı dizi, dijital bir mecrada yayınlanacak.

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, yapım şirketi Kampeon ile projede yapımcı ünvanıyla da yer alacak.

Kıvanç Tatlıtuğ Ödül ve Adaylıkları

Kıvanç Tatlıtuğ Ödül ve Adaylıkları

2002

  • Best Model of Turkey – Kazandı

  • Best Model of the World – Kazandı

2009

2010

  • - Elle Stil Ödülleri, Yılın Erkek Oyuncusu – Kazandı

2011

  • 10. Yıldız Teknik Üniversitesi, En İyi Erkek Oyuncu (Kuzey Güney) – Kazandı

  • RTGD (Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği), Yılın Erkek Oyuncusu – Kazandı

2012

  • Galatasaray Üniversitesi İşletme Kulübü, Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu – Kazandı

  • - Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu – Kazandı

  • - ROTABEST Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu – Kazandı

  • Esenler Belediyesi, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu – Kazandı

  • Burç Anadolu İletişim Meslek Lisesi, En İyi Erkek Oyuncu – Kazandı

  • Quality of Magazine, En Quality Erkek Oyuncu – Kazandı

  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, En Beğenilen Dizi Sanatçısı – Kazandı

  • MGD 18. Altın Objektif Ödülleri, Yılın En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu – Kazandı

2013

  • 11. Yıldız Teknik Üniversitesi, En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu – Kazandı

  • - İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu – Kazandı

  • Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu – Kazandı

  • MGD 19. Altın Objektif Ödülleri, En İyi Erkek Sinema Oyuncusu (Kelebeğin Rüyası) – Kazandı

  • - Sadri Alışık Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu – Kazandı

  • MEF Lisesi, Fark Yaratan Erkek Oyuncu – Kazandı

2014

  • Milliyet Sanat Dergisi Okurları, En İyi Erkek Oyuncu – Kazandı

  • - SİYAD Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu – Kazandı

2016

2017

  • Sayidaty Dergisi, En İyi Erkek Oyuncu – Kazandı

  • Dubai Uluslararası Arap Festivali, En Çok Yakışan Ekran Çifti – Kazandı

  • - Altın Kelebek Ödülleri, Kendi Mucizesini Yaratanlar – Kazandı

2018

  • İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri, En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu (Hadi Be Oğlum) – Kazandı

  • - Bosphorus Ödülleri, En İyi Aktör – Kazandı

  • DORinsight, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu (Çarpışma) – Kazandı

  • - Yıldız Teknik Üniversitesi, En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu – Kazandı

2019

  • MEF Lisesi, Fark Yaratan Erkek Oyuncu – Kazandı

  • - Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri, En İyi Erkek Dizi/Sinema Oyuncusu – Kazandı

  • - Sadri Alışık Ödülleri, Komedi Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Organize İşler 2) – Kazandı

2020

  • Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları, En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu (2019) – Kazandı

2023

  • 49. Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Dizi Çifti (Aile) – Kazandı

2024

  • 22. Yıldız Teknik Üniversitesi, En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu (İstanbul İçin Son Çağrı) – Kazandı
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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