Kıvanç Tatlıtuğ Kimdir, Kaç Yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ Nereli, Hangi Yapımlarda Rol Aldı?
Türk televizyonlarının altın çocuğu, podyumdan ekranlara uzanan yıldız bir kariyer… Kıvanç Tatlıtuğ, hem yakışıklılığı hem de oyunculuk yeteneğiyle uzun yıllardır ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri olmayı başarıyor. Modellikten oyunculuğa geçişi, her rolüyle gündem yaratması ve özel hayatındaki sakin ama göz kamaştıran duruşuyla Tatlıtuğ, oyunculuk ve yetenekleriyle de büyülüyor.
Başak Dizer Tatlıtuğ ile mutlu bir birliktelik yaşayan Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ hakkında merak edilenleri derledik. Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi yapımlarda rol aldı? İşte detaylar...
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Kıvanç Tatlıtuğ Kimdir?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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