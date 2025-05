Kıvanç Tatlıtuğ Kimdir, Kaç Yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ Nereli, Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Modellikten ekrana, ekrandan gönüllere… Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyeri podyumlarda başladı. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilerek tüm dikkatleri üzerine çekti. O an herkes aynı şeyi düşündü: 'Bu çocuk sadece mankenlik yapmaz, oynar da!' Nitekim öyle de oldu. 2005 yılında 'Gümüş' dizisinde Mehmet karakteriyle oyunculuğa adım attı. Ve o günden sonra Türk televizyonlarının yıldızı doğdu!