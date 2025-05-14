Kıvanç Tatlıtuğ Kimdir, Kaç Yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ Nereli, Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

“Ben Başak’ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çok sevmek yetmedi çünkü… Bir insanı sevmek onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor”

'Beni tanıyan yakın çevrem bilir. Kendimin dışında etrafımla çok fazla ilgilenen bir insan olmadım'

'Ben her zaman önümdeki tabağı yedim. Önümdeki tabağa odaklandım. Herkesin de önünden yemesi gerektiğine inanan bir adamım'

'Beni daha vicdanlı, insanlara karşı daha tatlı bir hale getirdi. Çocuk sana, nasıl anne baba olman gerektiğini kendisi söylüyor. Sonuçta hepimiz öleceğiz ama aradaki o tamamlanma duygusunu ben oğlumla çok hissettim. Oğlum, vücudum ve ruhumdaki boşlukları tamamladı'