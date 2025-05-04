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Elite Konusu Nedir? Elite Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elite Konusu Nedir? Elite Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.05.2025 - 00:15

Netflix'in sevilen yapımlarından biri olan Elite, 8 sezon yayınlandı. Büyük ilgiyle izlenen dizide rol alan oyuncular bu süre içinde ün kazanmayı başardılar. Gençlik dizisi temalı dizide yaşananlar aynı zamanda diziye gerilim ve heyecan da katmayı başardı. 

Elite konusu ve oyuncuları hakkında sizler için bilgi verdik.

İşte, detaylar...

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Elite Konusu

Elite Konusu

Elite dizisi ülkenin seçkin bir özel okulunda okumaya hak kazanan 3 işçi sınıfından öğrencinin hikayesiyle başlıyor. Gençlerin hikayelerini konu alan dizide olaylar hiç de beklenmedik noktalara evriliyor.

Elite Oyuncu Kadrosu

Elite Oyuncu Kadrosu

Kadrosu epey geniş olan Elite dizisinde rol alan oyunculardan bazıları Ester Expósito,Itzan Escamilla, Arón Piper, Omar Ayuso, Álvaro Rico, Claudia Salas olarak sıralanabilir.

Elite Bölümler ve Sezonlar

Elite Bölümler ve Sezonlar

Elite 8'er bölümden oluşan 8 sezon sürdü. Dizinin ilk sezonu 2018'de yayınlanırken, 2024 yılında yayınlanan sezonuyla dizi final yaptı.

Elite Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Elite Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizinin tüm bölümleri Netflix'te yayınlandı. Elite'in tüm sezonları hala Netfix kütüphanesinde yer alıyor.

Elite İzlenme Oranları ve Reytingler

Elite İzlenme Oranları ve Reytingler

Dizi dijital platformda yayınlandığı için reyting ölçümüne dahil değildir. Ancak Netflix'te yayınlanan bölümleri için yüksek bir izlenme oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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Elite Eleştiri ve Ödüller

Elite Eleştiri ve Ödüller

Dizi MTV MIAW Ödülleri'nde 2019 yılında En İyi Katil Serisi Ödülü'nü kazandı. 2021'de Iris Ödülleri'nde Lucas Vidal Jüri Ödülü'nü kazandı. 2023'te Ödülleri'nde Andre Lamoglia En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

Elite Son Haberler

Elite Son Haberler

Elite'le ilgili yapılan son haberler çoğunlukla geçtiğimiz yıl yayınlanan son sezonla ilgili bilgiler içeriyor. Dizinin 9. sezonunun gelmeyeceğinin doğrulandığı haberler yer alıyor.

Elite Benzeri Diziler

Elite Benzeri Diziler

Elite benzeri olarak Euphoria, Sex Education, Skins, Never Have I Ever, Outer Banks dizileri örnek gösterilebilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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