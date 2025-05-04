Elite Konusu Nedir? Elite Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Netflix'in sevilen yapımlarından biri olan Elite, 8 sezon yayınlandı. Büyük ilgiyle izlenen dizide rol alan oyuncular bu süre içinde ün kazanmayı başardılar. Gençlik dizisi temalı dizide yaşananlar aynı zamanda diziye gerilim ve heyecan da katmayı başardı.
Elite konusu ve oyuncuları hakkında sizler için bilgi verdik.
İşte, detaylar...
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Elite Konusu
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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