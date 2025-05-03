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Kuş Uçuşu Dizisinin Konusu Nedir? Kuş Uçuşu Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Kuş Uçuşu Dizisinin Konusu Nedir? Kuş Uçuşu Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.05.2025 - 14:17

Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un başrollerinde oynadığı sevilen dizi Kuş Uçuşu'nu hatırlarsınız. Dizi yayınlandığı dönemde büyük ses getirmiş ve ilgiyle takip edilmişti. 2. sezonu heyecanla beklenen dizi müthiş bir finalle veda etmişti. Kuş Uçuşu dizisi ile ilgili bilinmeyenler tüm detayları ile Onedio'da!

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Kuş Uçuşu Konusu

Kuş Uçuşu Konusu

Başarılı, deneyimli bir haber sunucusu olan Lale Kıran (Birce Akalay), yıllardır televizyonculuk dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Ancak genç ve hırslı bir stajyer olan Aslı Tuna (Miray Daner), kariyerini hızla ilerletmek için farklı yollar aramaktadır. Aslı, Lale'nin yerini almak ve televizyon dünyasında daha büyük bir kariyer yapmak için manipülasyon ve stratejilerle ilerler. Bu süreç, iki kadın arasında gerilimli bir rekabet yaratırken, Lale'nin tecrübesi ve Aslı'nın hırsı arasında denge kurulmaya çalışılır.

Kuş Uçuşu Oyuncuları

Kuş Uçuşu Oyuncuları

Birce Akalay – Lale Kıran

Miray Daner – Aslı Tuna

İbrahim Çelikkol – Kenan Sezgin

İrem Sak – Müge Türkmen

Burak Yamantürk – Selim Kıran

Kuş Uçuşu Bölümler ve Sezonlar

Kuş Uçuşu Bölümler ve Sezonlar

Toplamda 24 bölüm 3 sezondur.

Kuş Uçuşu Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kuş Uçuşu Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizi, 3 Haziran 2022'de yayın hayatına başlamış ve 11 Nisan 2024'te final yapmıştır. Netflix'te yayınlanmıştır.

Kuş Uçuşu İzlenme Oranları ve Reytingler

Kuş Uçuşu İzlenme Oranları ve Reytingler

Netflix Türkiye'de yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle karşılandı ve hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli izlenme başarıları elde etti. Dizi, ilk sezonunda 18,3 milyon saat izlenme süresiyle Netflix Türkiye'nin en iyi açılış yapan Türk yapımlarından biri oldu. İkinci sezonu, 11 milyon saat izlenme süresiyle açılış yaptı.

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Kuş Uçuşu Eleştiri ve Ödüller

Kuş Uçuşu Eleştiri ve Ödüller

Kuş Uçuşu dizisi, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından farklı açılardan değerlendirilmiş ve önemli ödüller kazanmıştır. Dizi, medya dünyasında kariyer yapmak isteyen iki kadının arasındaki rekabeti işlerken, başrol oyuncularının güçlü performanslarıyla dikkat çekmiştir. Bazı eleştirmenler, dizinin senaryosunda mantık hataları bulunduğunu ve karakter gelişimlerinin bazen inandırıcı olmadığını dile getirmişlerdir.

Birce Akalay – Yılın En İyi Dijital Dizi Kadın Oyuncusu (Altın 61 Ödülleri): Başrol oyuncusu Birce Akalay, Kuş Uçuşu dizisindeki performansıyla bu prestijli ödüle layık görülmüştür.

DIAFA Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Dubai'de düzenlenen DIAFA ödül töreninde Birce Akalay, Kuş Uçuşu dizisindeki rolüyle yılın en iyi kadın oyuncusu ödülünü kazanmıştır.

Kuş Uçuşu Son Haberler

Kuş Uçuşu Son Haberler

En son dizinin 2. sezonu duyurulmuştu. Merakla beklenen dizi harika bir finalle izleyenlerine veda etti.

Kuş Uçuşu Benzeri Diziler

Kuş Uçuşu Benzeri Diziler

  • The Morning Show 

  • Big Little Lies 

  • The Newsroom 

  • Scandal

  • Mad Men

Kuş Uçuşu Dizisi Nerede Çekildi?

Kuş Uçuşu Dizisi Nerede Çekildi?

Kuş Uçuşu dizisinin çekimleri, Türkiye'nin medya merkezi olarak kabul edilen İstanbul'da gerçekleştirildi. Dizinin ana çekim mekânı, Şişli ilçesinde bulunan Mon5 Towers adlı plazadır. Bu plazada, Birce Akalay'ın canlandırdığı Lale Kıran karakterinin çalıştığı medya kanalı ve stüdyoları yer almaktadır .

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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