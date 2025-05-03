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Friends Dizisinin Konusu Nedir? Friends Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Friends Dizisinin Konusu Nedir? Friends Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.05.2025 - 11:12

Şöyle güzel bir komedi dizisi izleyeyim de keyfim yerine gelsin, diyenlere hem öneriyle hem de dizinin tüm detaylarıyla geldik. 1994-2004 yılları arasında yayımlanan ve 10 sezon süren bu Amerikan sitcom'u, New York'ta yaşayan altı yakın arkadaşın (Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey ve Phoebe) hayatlarını, ilişkilerini ve kariyer mücadelelerini konu alıyor. Dizi, komedi türünde bir kült klasik haline geldi ve hala dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip.

Unutulmaz dizilerden biri olan Friends konusu ne, oyuncuları kimler ve Friends benzeri dizi önerileri içeriğimizde!

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Friends Konusu

Friends Konusu

Friends, New York City'de yaşayan altı arkadaşın -Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Chandler Bing, Joey Tribbiani ve Phoebe Buffay- günlük yaşamlarını, arkadaşlıklarını, aşk ilişkilerini ve kariyer mücadelelerini konu alan bir komedi dizisidir. Dizi, Rachel’ın düğününü terk edip eski lise arkadaşı Monica’nın yanına taşınmasıyla başlar ve grubun zamanla nasıl bir aile gibi birbirine bağlandığını gösterir. Kahkaha dolu sahneler, duygusal anlar ve unutulmaz repliklerle, hem arkadaşlık hem de yetişkinliğe geçiş temalarını işler.

Friends Oyuncuları

Friends Oyuncuları

Jennifer Aniston 

Courteney Cox

Lisa Kudrow 

Matt LeBlanc 

Matthew Perry 

David Schwimmer

Friends Bölümler ve Sezonlar

Friends Bölümler ve Sezonlar

Friends dizisi toplam 10 sezon ve 236 bölümden oluşur. 22 Eylül 1994’te başlamış, 6 Mayıs 2004’te final yapmıştır. Her sezon ortalama 20–25 bölüm içerir ve bölümler genellikle 22 dakika civarındadır.

Friends Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Friends Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

NBC (Amerikan Ulusal Televizyon Kanalı)'de genellikle sonbaharda başlar, ilkbaharda sezon finali yapardı. Yeni bölümler genellikle Perşembe akşamları yayınlanıyordu.

Friends İzlenme Oranları ve Reytingler

Friends İzlenme Oranları ve Reytingler

Dizi, 10 sezon boyunca ortalama 20–25 milyon izleyiciye ulaştı. ABD'de her sezon Nielsen reytinglerinde en çok izlenen diziler arasında yer aldı. Globalde ise 100'den fazla ülkede yayınlandı ve hâlâ milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

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Friends Eleştiri ve Ödüller

Friends Eleştiri ve Ödüller

Primetime Emmy Ödülleri

Jennifer Aniston (Rachel) – En İyi Kadın Oyuncu (2002)

Lisa Kudrow (Phoebe) – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (1998)

Dizi, 2002'de En İyi Komedi Dizisi kategorisinde ödül kazandı.

Golden Globe (Altın Küre)

Toplamda 10'dan fazla adaylık.

Jennifer Aniston 2003’te En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Screen Actors Guild (SAG) Awards

Oyuncu kadrosu toplu performans dalında birçok kez aday gösterildi.

Jennifer Aniston ve Lisa Kudrow bireysel ödüller kazandı.

TV Guide, Rolling Stone, Empire gibi medya kuruluşlarının listelerinde yer aldı:

“Tüm Zamanların En İyi Komedi Dizileri”

“En Unutulmaz TV Karakterleri”

“En İyi Dizi Finalleri”

Bazı sezonlarda karakterlerin fazla tekrara düştüğü veya 'karikatürleştiği' eleştirildi.

Friends Son Haberler

Friends Son Haberler

Friends, 30 Aralık 2024 itibarıyla Netflix Türkiye kütüphanesinden kaldırıldı. Bu değişiklik, Netflix kullanıcılarına gönderilen bildirimlerle duyuruldu. Dizinin platformdan kaldırılmasının nedeni, yayın haklarının HBO Max'e geçmesi olarak açıklandı.

Friends Benzeri Diziler

Friends Benzeri Diziler

  • How I Met Your Mother (2005–2014)

  • The Big Bang Theory (2007–2019)

  • New Girl (2011–2018)

  • Brooklyn Nine-Nine (2013–2021)

  • Cougar Town (2009–2015)

  • Happy Endings (2011–2013)

  • Scrubs (2001–2010)

Friends Dizisi Nerede Çekildi?

Friends Dizisi Nerede Çekildi?

Friends dizisi esas olarak Los Angeles, Kaliforniya’da çekilmiştir, her ne kadar hikâye New York City’de geçse de.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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