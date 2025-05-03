Friends Dizisinin Konusu Nedir? Friends Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Şöyle güzel bir komedi dizisi izleyeyim de keyfim yerine gelsin, diyenlere hem öneriyle hem de dizinin tüm detaylarıyla geldik. 1994-2004 yılları arasında yayımlanan ve 10 sezon süren bu Amerikan sitcom'u, New York'ta yaşayan altı yakın arkadaşın (Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey ve Phoebe) hayatlarını, ilişkilerini ve kariyer mücadelelerini konu alıyor. Dizi, komedi türünde bir kült klasik haline geldi ve hala dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip.

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