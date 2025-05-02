Bir İhtimal Daha Var Konusu Nedir? Bir İhtimal Daha Var Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Ata Demirer'in yazıp yönettiği Netflix yapımı Bir İhtimal Daha Var yayınlandığı andan beri gündemden düşmüyor. Haliye Bir İhtimal Daha Var konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Bir İhtimal Daha Var konusu ne? Bir İhtimal Daha Var oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi?
Gelin Bir İhtimal Daha Var dizisine dair tüm detayları görelim...
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Bir İhtimal Daha Var Dizisi Konusu
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Bir İhtimal Daha Var Dizisi Oyuncuları
Bir İhtimal Daha Var Bölümler ve Sezonlar
Bir İhtimal Daha Var Dizisi Uyarlama mı?
Bir İhtimal Daha Var Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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