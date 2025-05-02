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Bir İhtimal Daha Var Konusu Nedir? Bir İhtimal Daha Var Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Bir İhtimal Daha Var Konusu Nedir? Bir İhtimal Daha Var Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

dizi Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.05.2025 - 23:20

Ata Demirer'in yazıp yönettiği Netflix yapımı Bir İhtimal Daha Var yayınlandığı andan beri gündemden düşmüyor. Haliye Bir İhtimal Daha Var konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Bir İhtimal Daha Var konusu ne? Bir İhtimal Daha Var oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Bir İhtimal Daha Var dizisine dair tüm detayları görelim...

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Bir İhtimal Daha Var Dizisi Konusu

Bir İhtimal Daha Var Dizisi Konusu

İsa, hayattan beklentilerini çoktan rafa kaldırmış, futbol bahisleriyle gününü kurtarmaya çalışan bir adamdır. Ne kalabalıklarda yeri vardır ne de kendini kurtaracak bir planı. Derken karşısına, ölmüş ama hâlâ bazı hesapları kapatamamış zengin bir iş insanı çıkar: Refik. Evet, hayalet olarak. Refik, kendi ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için İsa’dan yardım ister. Bu absürt ortaklık, ikisini hem yaşayanların hem de ölülerin dünyasında gezdirecek, birbirlerine ve hayata dair bambaşka şeyler öğretecektir. Kimi zaman komik, kimi zaman dokunaklı; ama her daim sürprizli bir yolculuk başlar.

Bir İhtimal Daha Var Dizisi Oyuncuları

Bir İhtimal Daha Var Dizisi Oyuncuları

  • Ata Demirer 

  • Uğur Yücel

  • Esra Bilgiç

  • Lale Mansur

  • Altan Erkekli

  • Ümit Kantarcılar

  • Sezin Akbaşoğulları

  • Beyti Engin

  • Cihan Ercan

Bir İhtimal Daha Var Bölümler ve Sezonlar

Bir İhtimal Daha Var Bölümler ve Sezonlar

Bir İhtimal Daha Var, 20 Mart 2025'te Netflix'te yayınlandı ve ve toplamda 8 bölümden oluşuyor. Netflix, şu an için ikinci sezonla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Bir İhtimal Daha Var Dizisi Uyarlama mı?

Bir İhtimal Daha Var Dizisi Uyarlama mı?

Bir İhtimal Daha Var dizisi bir uyarlama değil; özgün bir senaryoya sahip. Deniz Akçay tarafından kaleme alınan bu hikâye, daha önceki bir kitaba, filme ya da yabancı bir yapımın yeniden çevrimine dayanmıyor.

Bir İhtimal Daha Var Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Bir İhtimal Daha Var Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Bir İhtimal Daha Var, 20 Mart 2025 tarihinde yalnızca Netflix platformunda yayınlandı. Dizi, 8 bölümden oluşan tek sezonluk bir yapım olup, her bölümü yaklaşık 45 dakika sürmektedir.

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Bir İhtimal Daha Var İzlenme Oranları ve Reytingler

Bir İhtimal Daha Var İzlenme Oranları ve Reytingler

Bir İhtimal Daha Var, 20 Mart 2025'te Netflix'te yayınlandıktan sonra, izlenme oranları açısından oldukça başarılı bir performans sergiledi. Dizi, yayınlandığı ilk üç hafta boyunca Netflix Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında birinci sırada yer aldı.

Bir İhtimal Daha Var Eleştiri ve Ödüller

Bir İhtimal Daha Var Eleştiri ve Ödüller

Şu ana kadar Bir İhtimal Daha Var dizisi herhangi bir ödül veya eleştiri almadı.

Bir İhtimal Daha Var Son Haberler

Bir İhtimal Daha Var Son Haberler

Bir İhtimal Daha Var dizisine dair şu an güncel bir haber yok. Seyirci, Bir İhtimal Daha Var'ın 2. sezonunun gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Bir İhtimal Daha Var Benzeri Diziler

Bir İhtimal Daha Var Benzeri Diziler

Bir İhtimal Daha Var Nerede Çekiliyor?

Bir İhtimal Daha Var Nerede Çekiliyor?

Bir İhtimal Daha Var dizisinin çekimleri, Ege Bölgesi'nin sakin ve doğal atmosferiyle tanınan İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştirildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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