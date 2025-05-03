Şahsiyet Dizisinin Konusu Nedir? Şahsiyet Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

'Şahsiyet' dizisinin konusu, adalet, hafıza ve vicdan ekseninde şekillenen, etkileyici bir suç ve psikolojik dram öyküsüdür:

Başkahraman Agâh Beyoğlu, emekli bir adliye memurudur ve yalnız yaşamaktadır. Bir gün Alzheimer hastalığına yakalandığını öğrenir. Hafızasını yavaş yavaş kaybedeceği düşüncesiyle, yıllardır içinde taşıdığı bir hesaplaşmayı gerçekleştirmeye karar verir. Adaletsizliğe uğramış ve cezasız kalmış bazı suçları kendi yöntemleriyle cezalandırmaya başlar. Artık unutma korkusu onu durdurmak yerine cesaretlendirmektedir.

Diğer yandan, genç bir kadın polis olan Nevra Elmas, hem kadın olduğu için mesleğinde ciddiye alınmamakta hem de karanlık bir geçmişin içine çekilmektedir. Agâh’ın işlediği cinayetler ile Nevra’nın geçmişi zamanla iç içe geçer ve bu iki karakterin yolları, sürprizlerle dolu şekilde kesişir.

Dizi, 'suç nedir?', 'adalet kimin elindedir?' ve 'bir insanı insan yapan şey hafızası mıdır?' gibi sorular etrafında derinlemesine bir anlatı kurar.