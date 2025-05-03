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Şahsiyet Dizisinin Konusu Nedir? Şahsiyet Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Şahsiyet Dizisinin Konusu Nedir? Şahsiyet Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.05.2025 - 09:30

Agâh Beyoğlu'nun çarpıcı suç öyküsünü izlediğimiz Şahsiyet dizisi hepimizi sonunda şaşırtmayı başarmıştı. Dizi birçoğumuzun favori listesine girdi. Hala unutulmazlar arasında yer alıyor. Şahsiyet dizisi konusunu ve olay örgüsünü, hatta dizi ile ilgili tüm detayları içeriğimizde listeledik!

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Şahsiyet Konusu

Şahsiyet Konusu

'Şahsiyet' dizisinin konusu, adalet, hafıza ve vicdan ekseninde şekillenen, etkileyici bir suç ve psikolojik dram öyküsüdür:

Başkahraman Agâh Beyoğlu, emekli bir adliye memurudur ve yalnız yaşamaktadır. Bir gün Alzheimer hastalığına yakalandığını öğrenir. Hafızasını yavaş yavaş kaybedeceği düşüncesiyle, yıllardır içinde taşıdığı bir hesaplaşmayı gerçekleştirmeye karar verir. Adaletsizliğe uğramış ve cezasız kalmış bazı suçları kendi yöntemleriyle cezalandırmaya başlar. Artık unutma korkusu onu durdurmak yerine cesaretlendirmektedir.

Diğer yandan, genç bir kadın polis olan Nevra Elmas, hem kadın olduğu için mesleğinde ciddiye alınmamakta hem de karanlık bir geçmişin içine çekilmektedir. Agâh’ın işlediği cinayetler ile Nevra’nın geçmişi zamanla iç içe geçer ve bu iki karakterin yolları, sürprizlerle dolu şekilde kesişir.

Dizi, 'suç nedir?', 'adalet kimin elindedir?' ve 'bir insanı insan yapan şey hafızası mıdır?' gibi sorular etrafında derinlemesine bir anlatı kurar.

Şahsiyet Oyuncuları

Şahsiyet Oyuncuları

Haluk Bilginer 

Cansu Dere 

Metin Akdülger 

Şebnem Bozoklu 

Müjde Ar 

Hüseyin Avni Danyal 

Recep Usta

Şahsiyet Bölümler ve Sezonlar

Şahsiyet Bölümler ve Sezonlar

Şahsiyet ilk kez 12 bölüm yayınlandığında dikkat çekmiş ve 2024 yılında 2. sezonu yayınlanmıştır.

Şahsiyet Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Şahsiyet Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizinin 1. Sezonu 17 Mart 2018 tarihinde PuhuTV'de yayınlanmaya başladı ve 12 bölümden oluşmaktadır.

2. Sezon ise 13 Kasım 2023 tarihinde GAİN platformunda yayınlanmaya başladı ve 10 bölümden oluşmaktadır.

Şahsiyet İzlenme Oranları ve Reytingler

Şahsiyet İzlenme Oranları ve Reytingler

Dizi, yayınlandığı dönemde PuhuTV üzerinde büyük bir ilgi gördü. Haluk Bilginer'in Uluslararası Emmy Ödülü kazanmasının ardından, izlenme sayıları yaklaşık 20 kat artış gösterdi. Toplamda 40 milyona yakın izlenme sayısına ulaştı. İkinci sezon, GAİN platformunda yayınlandı. Dizi, GAİN'in en çok izlenen içeriklerinden biri haline geldi ve platformun öne çıkan yapımları arasında yer aldı.

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Şahsiyet Eleştiri ve Ödüller

Şahsiyet Eleştiri ve Ödüller

2019 Uluslararası Emmy Ödülü

En İyi Erkek Oyuncu – Haluk Bilginer (Agâh Beyoğlu)

Bu ödül, Haluk Bilginer’i Emmy kazanan ilk Türk oyuncu yaptı.

Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri (2019)

Yılın En İyi İnternet Dizisi – Şahsiyet

IMDb Başarısı

IMDb'de kullanıcı puanı: 8.9/10

'En İyi 100 Dizi' listesinde 32. sıraya kadar yükseldi.

Dizi genellikle senaryosu ve oyunculuk performansıyla övgü aldı.

Şahsiyet Son Haberler

Şahsiyet Son Haberler

Dizinin son olarak 2. sezonu yayınlanacağı haberleri duyuruldu. 2. sezon 2024 yılında izleyici ile buluştu.

Şahsiyet Benzeri Diziler

Şahsiyet Benzeri Diziler

Şahsiyet Dizisi Nerede Çekildi?

Şahsiyet Dizisi Nerede Çekildi?

'Şahsiyet' dizisi, İstanbul ve Bursa'nın çeşitli bölgelerinde çekilmiştir. Dizide geçen 'Kambura' adlı yerleşim yeri ise gerçekte Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı beldesidir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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