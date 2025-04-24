Ezel Konusu Nedir? Ezel Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Ezel dizisi, yayınlandığı dönemde hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda büyük beğeni toplamış ve birçok prestijli ödüle layık görülmüştür. İşte dizinin kazandığı bazı önemli ödüller:​

İsmail Cem Televizyon Ödülleri (2010): Ezel, bu ödül töreninde 9 dalda ödül kazanarak geceye damgasını vurmuştur. Bu ödüller arasında 'En İyi Dizi', 'En İyi Erkek Oyuncu' (Kenan İmirzalıoğlu) ve 'En İyi Yönetmen' gibi kategoriler bulunmaktadır. ​

Altın Kelebek Ödülleri (2010): Dizi, 'En İyi Yerli Dizi' ödülünü kazanmış, başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ise 'En İyi Erkek Oyuncu' seçilmiştir.

Cannes Format Ödülleri: Ezel, dünya genelinde yapım sektöründe tanınmış 35 bin kişi tarafından yapılan oylama sonucu 'En İyi Senaryo' ödülüne layık görülmüştür. ​