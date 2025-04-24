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Ezel Konusu Nedir? Ezel Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Ezel Konusu Nedir? Ezel Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

yerli dizi Ezel
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.04.2025 - 16:17

Show TV ekranlarında yayınlanmış efsane dizi Ezel yılar geçse de popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Sosyal medyada gündem olan sahneleriyle adından sıkça söz ettiren Ezel'in konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Ezel konusu ne? Ezel oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? Ezel hangi gün yayınlanıyor?

Gelin Ezel dizisine dair tüm detayları görelim...

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Ezel Dizisi Konusu

Ezel Dizisi Konusu

Ezel, yakın arkadaşları ve sevdiği kadın tarafından ihanete uğrayarak hapse düşen Ömer Uçar’ın hikayesidir. Ömer, yıllar sonra hapisten kaçar, estetik ameliyatla kimliğini değiştirir ve Ezel adını alarak geri döner. Amacı, kendisine tuzak kuranlardan tek tek intikam almaktır. Bu süreçte geçmişiyle, aşkıyla ve adalet kavramıyla yeniden yüzleşir.

Ezel Dizisi Oyuncuları

Ezel Dizisi Oyuncuları

  • Kenan İmirzalioğlu – Ezel Bayraktar (Ömer Uçar)

  • Cansu Dere – Eyşan Tezcan

  • Yiğit Özşener – Cengiz Atay

  • Barış Falay – Ali Kırgız

  • Tuncel Kurtiz – Ramiz Karaeski (Ramiz Dayı)

  • Haluk Bilginer – Kenan Birkan

  • Sedef Avcı – Bahar Tezcan

Ezel Bölümler ve Sezonlar

Ezel Bölümler ve Sezonlar

Ezel dizisi, 2009 yılında Show TV'de yayın hayatına başlamış, daha sonra ATV'ye geçerek 2011 yılında sona ermiştir. Toplamda 2 sezon ve 71 bölümden oluşmaktadır.

Ezel Dizisi Uyarlama mı?

Ezel Dizisi Uyarlama mı?

Ezel dizisi doğrudan bir uyarlama olarak tanıtılmasa da, esin kaynağı çok net bir şekilde Alexandre Dumas’nın klasik romanı Monte Kristo Kontu'dur.

Ezel Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Ezel Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Ezel dizisi Show TV'de yayın hayatına başladı ve ikinci sezonuyla ATV'de ekrana geldi. Ezel bölümleri YouTube üzerinden izlenebilir.

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Ezel İzlenme Oranları ve Reytingler

Ezel İzlenme Oranları ve Reytingler

Ezel, yayınlandığı dönemde yalnızca bir dizi değil, adeta bir televizyon fenomeni hâline geldi. İlk sezonuyla birlikte, sıradışı anlatımı ve etkileyici oyuncu kadrosuyla seyirciyi hızla kendine çekti.

2010’daki sezon finali, başarısını somut rakamlarla da ortaya koydu: Tüm izleyicilerde %6.55 izlenme oranı, %20.66 izlenme payı yakalarken; AB grubunda bu oranlar %8.11 ve %24.87’ye kadar çıktı. Bu sonuçlarla Ezel, o haftanın zirvesine yerleşti ve ekranlarda adeta ipi göğüsledi.

Ezel Eleştiri ve Ödüller

Ezel Eleştiri ve Ödüller

Ezel dizisi, yayınlandığı dönemde hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda büyük beğeni toplamış ve birçok prestijli ödüle layık görülmüştür. İşte dizinin kazandığı bazı önemli ödüller:​

İsmail Cem Televizyon Ödülleri (2010): Ezel, bu ödül töreninde 9 dalda ödül kazanarak geceye damgasını vurmuştur. Bu ödüller arasında 'En İyi Dizi', 'En İyi Erkek Oyuncu' (Kenan İmirzalıoğlu) ve 'En İyi Yönetmen' gibi kategoriler bulunmaktadır. ​

Altın Kelebek Ödülleri (2010): Dizi, 'En İyi Yerli Dizi' ödülünü kazanmış, başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ise 'En İyi Erkek Oyuncu' seçilmiştir.

Cannes Format Ödülleri: Ezel, dünya genelinde yapım sektöründe tanınmış 35 bin kişi tarafından yapılan oylama sonucu 'En İyi Senaryo' ödülüne layık görülmüştür. ​

Ezel Son Haberler

Ezel Son Haberler

Sosyal medyada, Ezel dizisinin yeniden başlayacağına dair paylaşımlar yapıldı. Özellikle Instagram ve Facebook'ta yayılan bu iddialar, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Ancak, bu konuda resmi bir açıklama bulunmamaktadır

Ezel Benzeri Diziler

Ezel Benzeri Diziler

Ezel Nerede Çekiliyor?

Ezel Nerede Çekiliyor?

Ezel dizisi, İstanbul’un farklı semtlerinde ve mekanlarında çekildi. Dizinin atmosferine uygun olarak Beyoğlu, Taksim, Karaköy, Galata gibi semtler tercih edildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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