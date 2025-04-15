Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Konusu Nedir?Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, İslam dünyasının en büyük liderlerinden biri olan Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü Haçlılardan kurtarma mücadelesini merkezine alıyor. 12. yüzyılda geçen dizi, adalet, cesaret ve strateji dolu bu destansı yolculuğu hem tarihi gerçekliklerle hem de dramatik öğelerle harmanlayarak izleyiciye sunuyor. Selahaddin’in hem siyasi zekâsı hem de savaş meydanlarındaki kararlılığı, onu sıradan bir komutandan bir efsaneye dönüştürüyor. Dizi, sadece savaşları değil, inanç, birlik ve adalet uğruna verilen zorlu bir direnişi de epik bir dille anlatıyor.