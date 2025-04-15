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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Konusu Nedir?Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Konusu Nedir?Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.04.2025 - 13:24

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi her hafta ilgiyle izleniyor. Pazartesi akşamları yayınlanan dizi tarihi havasıyla izleyiciyi kendisine çekiyor. Haliyle Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya devam ediyor.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin konusu nedir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin oyuncuları kimler? 

İşte, detaylar...

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Konusu

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Konusu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, İslam dünyasının en büyük liderlerinden biri olan Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü Haçlılardan kurtarma mücadelesini merkezine alıyor. 12. yüzyılda geçen dizi, adalet, cesaret ve strateji dolu bu destansı yolculuğu hem tarihi gerçekliklerle hem de dramatik öğelerle harmanlayarak izleyiciye sunuyor. Selahaddin’in hem siyasi zekâsı hem de savaş meydanlarındaki kararlılığı, onu sıradan bir komutandan bir efsaneye dönüştürüyor. Dizi, sadece savaşları değil, inanç, birlik ve adalet uğruna verilen zorlu bir direnişi de epik bir dille anlatıyor.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Oyuncuları

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Oyuncuları

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin başrolünde Uğur Güneş, Kudüs’ü Haçlılardan kurtarmak için yola çıkan Selahaddin Eyyubi karakterine hayat veriyor. Ona, Süreyya karakteriyle Dilin Döğer eşlik ediyor. Mehmet Ali Nuroğlu, Selahaddin’in akıl hocası ve Zengi Devleti'nin lideri Nureddin Zengi rolünde karşımıza çıkıyor. Kadroda ayrıca Kaan Çakır, Hakan Vanlı, Ali Ersan Duru, Erdinç Gülener, Ekin Türkmen, Tuvana Türkay, Murat Han, Buse Varol, Seda Yıldız, Zeynep Kumral, Ece Özdikici, Sezgin Erdemir, Doğan Bayraktar, Özgür Cem Tuğluk, Yıldırım Gücük, Kaan Uluca, Sezgin Uzunbekiroğlu, Baran Andıç ve Alou Traore gibi deneyimli ve genç oyuncular yer alıyor.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Bölümler ve Sezonlar

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Bölümler ve Sezonlar

İki sezondur yayında olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi şu ana kadar 52 bölüm yayınlandı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisi Uyarlama mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisi Uyarlama mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi herhangi bir diziden uyarlanmadı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi hangi kanalda?' sorusu merak ediliyor. Dizi TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanıyor. Dizinin yayın saati 20.00 olarak görünüyor. Dizinin geçmiş bölümleri TRT 1'in sitesinde ve dizinin YouTube kanalında yer alıyor.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi İzlenme Oranları ve Reytingler

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi İzlenme Oranları ve Reytingler

2 sezondur yayında olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, reytinglerde olumlu sonuçlar alıyor. Sevilen dizi pazartesi akşamları reyting sıralamasında ilk 10'da yer almayı başarıyor.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Eleştiri ve Ödüller

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Eleştiri ve Ödüller

​Şu ana kadar Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin herhangi bir ödül aldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. TRT 1'de yayınlanan diğer diziler çeşitli ödüller kazanmış olsa da, bu dizi için böyle bir durum söz konusu değildir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Son Haberler

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Son Haberler

Dizinin 53. bölüm fragmanında Selahaddin'in zehirli bir okla yaralanmasının ardından yaşananlar ve savaş meydanındaki gelişmeler dikkat çekiyor.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Benzeri Diziler

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Benzeri Diziler

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Nerede Çekiliyor?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Nerede Çekiliyor?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 60 dönümlük geniş bir alanda inşa edilen özel bir film platosunda hayata geçirilmektedir. Bu etkileyici set, dizinin tarihi atmosferini ve dönemin ruhunu tam anlamıyla yansıtacak şekilde tasarlanmış.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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