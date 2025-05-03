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Dark Konusu Nedir? Dark Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Dark Konusu Nedir? Dark Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

dizi Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.05.2025 - 23:05

Netflix'in dünyada fenomen olan dizisi Dark, yayınlandığı andan beri gündemden düşmüyor. Haliye Dark konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Dark konusu ne? Dark oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Dark dizisine dair tüm detayları görelim...

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Dark Dizisi Konusu

Dark Dizisi Konusu

Winden adlı küçük bir Alman kasabasında bir çocuğun kaybolmasıyla başlayan olaylar, dört ailenin kuşaklar boyunca birbirine bağlanan sırlarını ortaya çıkarır. Zaman yolculuğu üzerinden ilerleyen hikâyede, olayların 1888, 1921, 1953, 1986, 2019 ve 2052 yıllarında geçtiği anlaşılır. Karakterler, geçmiş, şimdi ve gelecek arasında sıkışmış bir döngünün parçası olduklarını fark ederler. Dizi, evrenler arası geçişler ve zamanın doğasına dair bilimsel ve felsefi temalarla genişleyen bir yapıya ulaşır.

Dark Dizisi Oyuncuları

Dark Dizisi Oyuncuları

  • Louis Hofmann – Jonas Kahnwald (genç)

  • Andreas Pietschmann – Jonas Kahnwald (yetişkin)

  • Dietrich Hollinderbäumer – Jonas Kahnwald / Adam (yaşlı)

  • Maja Schöne – Hannah Kahnwald

  • Sebastian Rudolph – Michael Kahnwald / Mikkel Nielsen (yetişkin)

  • Daan Lennard Liebrenz – Mikkel Nielsen (çocuk)

  • Lisa Vicari – Martha Nielsen (genç)

  • Nina Kronjäger – Martha Nielsen (yetişkin)

  • Moritz Jahn – Magnus Nielsen

  • Ludger Bökelmann – Mikkel Nielsen (genç)

  • Oliver Masucci – Ulrich Nielsen

  • Jordis Triebel – Katharina Nielsen

  • Karoline Eichhorn – Charlotte Doppler

  • Sandra Borgmann – Elisabeth Doppler (yetişkin)

  • Carlotta von Falkenhayn – Elisabeth Doppler (çocuk)

  • Stephan Kampwirth – Peter Doppler

  • Paul Lux – Bartosz Tiedemann (genç/yetişkin)

  • Julika Jenkins – Claudia Tiedemann (yetişkin)

  • Lisa Kreuzer – Claudia Tiedemann (yaşlı)

  • Christian Steyer – H.G. Tannhaus

Dark Bölümler ve Sezonlar

Dark Bölümler ve Sezonlar

Dark dizisi, 3 sezon ve toplam 26 bölümden oluşur. İlk sezon 1 Aralık 2017’de, ikinci sezon 21 Haziran 2019’da, üçüncü ve son sezon ise 27 Haziran 2020’de yayımlanmıştır. gelecekteki olayların birbirine bağlı şekilde ilerlemesini konu alır.

Dark Dizisi Uyarlama mı?

Dark Dizisi Uyarlama mı?

Dark dizisi bir uyarlama değildir. Orijinal bir yapımdır. Dizi, Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafından yaratılmıştır ve senaryosu tamamen özgün olarak yazılmıştır. Netflix’in Almanca dilindeki ilk orijinal dizisi olma özelliğini taşır.

Dark Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dark Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dark, Almanya'nın ilk Netflix orijinal dizisi olarak 1 Aralık 2017'de yayın hayatına başladı. Toplamda 3 sezon ve 26 bölümden oluşan dizi, 27 Haziran 2020'de final sezonuyla tamamlandı.

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Dark İzlenme Oranları ve Reytingler

Dark İzlenme Oranları ve Reytingler

Dark dizisi, büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle izlendi. IMDb’de 8.7/10 puan alarak bilim kurgu türündeki en yüksek puanlardan birine sahip oldu. Rotten Tomatoes üzerinde eleştirmenlerin %95, izleyicilerin ise %94 beğeni oranına sahip. Ayrıca, Parrot Analytics verilerine göre dizi, ABD’de ortalama bir TV dizisinin 8 katı kadar izleyici talebi gördü.

Dark Eleştiri ve Ödüller

Dark Eleştiri ve Ödüller

2018'teki Grimme-Preis Ödülleri'nde Dark, kurgusal yapım kategorisinde ödül kazanmıştır.

Dark Son Haberler

Dark Son Haberler

Dark yaratıcısı Baran bo Odar ve Jantje Friese, 2023 itibarıyla, James Tynion IV ve Werther Dell'Edera tarafından yaratılan Something is Killing the Children adlı çizgi romanın uyarlaması üzerinde çalışmaktadırlar.

Dark Benzeri Diziler

Dark Benzeri Diziler

  • Stranger Things

  • Twin Peaks

  • The OA

  • Counterpart

  • Fringe

  • Dark Matter

  • Black Mirror

Dark Nerede Çekiliyor?

Dark Nerede Çekiliyor?

Dark dizisi, Almanya'nın Hessen bölgesindeki Winden adlı kurgusal kasabada geçiyor. Ancak dizi, gerçek hayatta Almanya'nın Bavyera ve Hessen bölgelerinde çeşitli yerlerde çekildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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