Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'deki Sergen Yalçın İddialarına Tepki Gösterdi
Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilerek bir sezonu daha mutsuz kapatmak üzere. Tepkilerin odağındaki isimlerin başında Jose Mourinho geliyor. Mourinho'nun ayrılacağına yorumcular kesin gözüyle bakıyor. Bununla birlikte yeni isimler de ortaya atıldı. Serdar Ali Çelikler bu iddialara tepki gösterdi.
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Mourinho'nun gidişi yeni hoca isimlerini ortaya attı.
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"Kimi getirirseniz getirin olmayacak."
Serdar Ali Çelikler'in çok konuşulan yorumu bu videoda izleyebilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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