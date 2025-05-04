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Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'deki Sergen Yalçın İddialarına Tepki Gösterdi

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'deki Sergen Yalçın İddialarına Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.05.2025 - 00:32

Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilerek bir sezonu daha mutsuz kapatmak üzere. Tepkilerin odağındaki isimlerin başında Jose Mourinho geliyor. Mourinho'nun ayrılacağına yorumcular kesin gözüyle bakıyor. Bununla birlikte yeni isimler de ortaya atıldı. Serdar Ali Çelikler bu iddialara tepki gösterdi.

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Mourinho'nun gidişi yeni hoca isimlerini ortaya attı.

Mourinho'nun gidişi yeni hoca isimlerini ortaya attı.

Serdar Ali Çelikler de Sergen Yalçın'a Fenerbahçe'de bir ilginin olduğunu söyledi. Acun Ilıcalı'nın Sergen Yalçın'ı istediğini söyleyen Çelikler, bu ilgiye de tepki gösterdi.

"Kimi getirirseniz getirin olmayacak."

"Kimi getirirseniz getirin olmayacak."

Serdar Ali Çelikler programda yaptığı konuşmada Sergen Yalçın ismine şu tepkiyi verdi: 

'Acun Ilıcalı Sergen Yalçın'ı istiyor' diyorlar, bir de Hülya Avşar'ı getirin 3 evetle devam edelim. Kimi getirirseniz getirin olmayacak…'

Serdar Ali Çelikler'in çok konuşulan yorumu bu videoda izleyebilirsiniz:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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