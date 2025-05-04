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Beşiktaş'ın Golüyle Birlikte Fenerbahçe Tribünlerinde "İstifa" Sesleri Yükseldi

Beşiktaş'ın Golüyle Birlikte Fenerbahçe Tribünlerinde "İstifa" Sesleri Yükseldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2025 - 21:58

Fenerbahçe, haftanın en kritik maçında evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Şampiyonluk iddiası için hayati öneme sahip maçta Fenerbahçe aradığı golü bulmakta zorlandı. Beşiktaş, Gedson'un ayağından bir penaltı kaçırırken, kısa süre sonra yine Gedson'la golü buldu ve tribünler karıştı. Maç boyu tribünlerde 'istifa' sesleri vardı.

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Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında bulduğu golle tribünleri karıştırdı.

Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında bulduğu golle tribünleri karıştırdı.

Haftanın kritik maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Siyah beyazlılar bir penaltıdan faydalanamazken, kısa süre sonra Gedson'un ayağından bulduğu golle öne geçti. Bu dakikadan sonra tribünler karıştı.

Golün ardından tribünde "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.

Bazı tribünlerde de yumruk yumruğa kavgalar yaşandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Ferdi

kel dayı yı tutmasalar hepsini patates edecekti

futboltopu20

ne adamlar var futbol için dövüşüyorlar

Pindal

Futbol sonuç olarak bir spor tuttuğun takımı desteklersin yeri gelir stadyumda yeri gelir tvde izlersin ama bu kadar kendini paralamak bu kadar kavga dövüşki... Devamını Gör