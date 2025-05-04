Beşiktaş'ın Golüyle Birlikte Fenerbahçe Tribünlerinde "İstifa" Sesleri Yükseldi
Fenerbahçe, haftanın en kritik maçında evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Şampiyonluk iddiası için hayati öneme sahip maçta Fenerbahçe aradığı golü bulmakta zorlandı. Beşiktaş, Gedson'un ayağından bir penaltı kaçırırken, kısa süre sonra yine Gedson'la golü buldu ve tribünler karıştı. Maç boyu tribünlerde 'istifa' sesleri vardı.
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Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında bulduğu golle tribünleri karıştırdı.
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Golün ardından tribünde "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.
Bazı tribünlerde de yumruk yumruğa kavgalar yaşandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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kel dayı yı tutmasalar hepsini patates edecekti
ne adamlar var futbol için dövüşüyorlar
Futbol sonuç olarak bir spor tuttuğun takımı desteklersin yeri gelir stadyumda yeri gelir tvde izlersin ama bu kadar kendini paralamak bu kadar kavga dövüşki... Devamını Gör