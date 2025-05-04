Beşiktaş'ın Golüyle Birlikte Fenerbahçe Tribünlerinde "İstifa" Sesleri Yükseldi

Fenerbahçe, haftanın en kritik maçında evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Şampiyonluk iddiası için hayati öneme sahip maçta Fenerbahçe aradığı golü bulmakta zorlandı. Beşiktaş, Gedson'un ayağından bir penaltı kaçırırken, kısa süre sonra yine Gedson'la golü buldu ve tribünler karıştı. Maç boyu tribünlerde 'istifa' sesleri vardı.