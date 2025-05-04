Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Sonrası Jose Mourinho'dan "Ligin Sonucu Belliydi" Tepkisi

Jose Mourinho, 'Bugün maçı kazanmak isteyen, fırsat yaratmak isteyen tek takım vardı. Bugün kaybetmeyi hak etmedik.' açıklaması yaptı. VAR kararlarına değinen Mourinho, 'VAR kararları, hakem kararları, En Nesyri'nin verilmeyen penaltısı... Bunları konuşmaktan çok yoruldum. Benim bir gücüm yok, hiçbir şey değişmiyor ama durum bu, gerçek bu.' dedi.