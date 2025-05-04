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Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Sonrası Jose Mourinho'dan "Ligin Sonucu Belliydi" Tepkisi

Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Sonrası Jose Mourinho'dan "Ligin Sonucu Belliydi" Tepkisi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2025 - 21:35

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında mutlak kazanması gereken maçta Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Zirveyle puan farkı 8'e çıkarken, Mourinho'nun maç sonu açıklamaları gündem oldu.

Portekizli teknik direktör, ligin sonucunun baştan belli olduğunu söyledi.

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Beşiktaş'ın derbi zaferleri devam etti.

Beşiktaş'ın derbi zaferleri devam etti.

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, bu görüntünün aksine derbilerde iyi bir performans sergiliyor. Siyah beyazlılar bu akşam da Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Maçın ardından Mourinho yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Jose Mourinho'dan tartışmalı açıklamalar geldi.

Jose Mourinho'dan tartışmalı açıklamalar geldi.

Jose Mourinho,  'Bugün maçı kazanmak isteyen, fırsat yaratmak isteyen tek takım vardı. Bugün kaybetmeyi hak etmedik.' açıklaması yaptı. VAR kararlarına değinen Mourinho, 'VAR kararları, hakem kararları, En Nesyri'nin verilmeyen penaltısı... Bunları konuşmaktan çok yoruldum. Benim bir gücüm yok, hiçbir şey değişmiyor ama durum bu, gerçek bu.' dedi.

"Ligin sonu belliydi"

"Ligin sonu belliydi"

Jose Mourinho, konuşmasının sonunda 'Şampiyonluğu kimin kazanacağı, lig başlamadan belli olmuştu. Kimin kazanacağı sezon başından belliydi' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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