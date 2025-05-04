Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Sonrası Jose Mourinho'dan "Ligin Sonucu Belliydi" Tepkisi
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında mutlak kazanması gereken maçta Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Zirveyle puan farkı 8'e çıkarken, Mourinho'nun maç sonu açıklamaları gündem oldu.
Portekizli teknik direktör, ligin sonucunun baştan belli olduğunu söyledi.
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Beşiktaş'ın derbi zaferleri devam etti.
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Jose Mourinho'dan tartışmalı açıklamalar geldi.
"Ligin sonu belliydi"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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